Αποκλειστικό: Για πόσο διάστημα η Χριστίνα Βίδου παίρνει τη θέση της Σίας Κοσιώνη

Από απόψε και για τρεις εβδομάδες η Χριστίνα Βίδου είναι η δημοσιογράφος που θα καλύψει το κενό που άφησε πίσω της η Σία Κοσιώνη το βράδυ της Παρασκευής 8/5, όταν είπε αντίο στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια.

Η Βίδου που μέχρι πρότινος παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚ είναι το πρόσωπο που καλείται να φέρεις εις πέρας το βαρύ φορτίο της αντικατάστασης και να εκφωνήσει τα πρώτα «Νέα του ΣΚΑΪ» στη μετά Κοσιώνη εποχή.

Το επόμενο διάστημα και άλλοι παρουσιαστές του σταθμού θα περάσουν από αυτό το πόστο, αφού το νέο κεντρικό πρόσωπο των ειδήσεων, πιθανότατα η Λένα Φλυτζάνη, δεν πρόκειται να αναλάβει το νέο του πόστο πριν από το φθινόπωρο του 2026.