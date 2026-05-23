Αποκλειστικό: Η επιστροφή των παικτών του Survivor- «Αυτονόητο να είναι νικητής ο Σταύρος»
Συγκινημένοι και με το βάρος του ακρωτηριασμού του συμπαίκτη τους.
Πριν από λίγες μέρες ο Γιώργος Λιανός , εμφανώς συγκινημένος, ανακοίνωσε ότι το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ απονέμεται στον Καβαλιώτη Σταύρο Φλώρο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «πραγματικό Survivor ».
Με συνοπτικές διαδικασίες ο Ατζούν Ιλιτζαλί έβαλε τέλος στο ριάλιτι επιβίωσης με ένα επεισόδιο διάρκειας 20 λεπτών.
Οι παίκτες που βρίσκονταν στο Survivor άρχισαν να επιστρέφουν από τον Άγιο Δομήνικο ανά ομάδες, κουβαλώντας το βάρος του ακρωτηριασμού του συμπαίκτη τους.
Αργά το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου έφτασαν οι Νίκος Κάππος , Γιώργος Πολύχρος , Γιάννης Ρέντης.
Ανάμεσα στις δηλώσεις του είπαν: «Στενοχωρόμαστε που έληξε έτσι το παιχνίδι. Ήταν αυτονόητο να είναι νικητής ο Σταύρος».
Δείτε την άφιξη των παικτών και τις δηλώσεις τους: