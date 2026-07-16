Αποκλειστικό: Η καλλονή της πασαρέλας που υπέγραψε με τη Ζήνα Κουτσελίνη- Ο τίτλος και οι συνεργάτες

Όλα είναι έτοιμα για την καινούρια εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη , που από την επόμενη σεζόν είναι πρωινή και όχι μεσημεριανή. Η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη του και έχοντας καλλιεργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με το Star εδώ και χρόνια, δούλεψαν μαζί για το αποτέλεσμα που θα δούμε στις οθόνες μας τον Σεπτέμβριο.

Πολλά ακούστηκαν για πρόσωπα, ονόματα, περιεχόμενο ακόμα και για «ενέσεις» ανθρώπων από το Youtube και τον χώρο του influencing. Μέχρι σήμερα όμως κανένας δεν έγραψε για τη μεγάλη έκπληξη της Ζήνας, την 31χρονη καλλονή, που είναι μοντέλο και δημοσιογράφος και εντάσσεται στην εκπομπή. Πρόκειται για τη Μελίνα Κάππη.

Ποια είναι η Μελίνα Κάππη

Η 31χρονη δεν είναι απλά μια εντυπωσιακή γυναίκα και μούσα σχεδιαστών, όπως του Δημήτρη Ντάσιου που της είχε δώσει τον ρόλο της πρωταγωνίστριας στην πασαρέλα του Athens Fashion Week. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και εδώ και μία 5ετία εργάζεται στον χώρο των media. Μάλιστα, είναι συνεργάτιδα του klik.

Όπως λέει η ίδια, περιγράφοντας τον εαυτό της σε ένα μίνι βιογραφικό: « Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ, αλλά η πορεία της ζωής μου με οδήγησε στη δημοσιογραφία και τη μόδα. Όσοι με ξέρουν καλά, λένε ότι ακροβατώ μεταξύ πραγματικότητας και ενός παράλληλου σύμπαντος, πράγμα απολύτως αληθές. Αγαπώ τα ταξίδια, τους δημιουργικούς ανθρώπους και τις κινηματογραφικές στιγμές -ναι, εκείνες με τα δράματα και τις χρυσόσκονες- όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.»

Διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο instagram με το όνομα «The Atomic Blonde» και κέρδισε τη θέση της στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη περνώντας από δοκιμαστικά μαζί με άλλες υποψήφιες. Η Ζήνα Κουτσελίνη,βλέποντας πάντα με τα μάτια της εμπειριας, κατέληξε ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί της γιατί έχει να προσφέρει πολλά στο νέο κεφάλαιο. Η Μελίνα θα είναι ένας από τους άσσους στο... τηλεοπτικό μανίκι, με καθημερινή εμφάνιση και παρουσιάση θεμάτων στο πλαίσιο της εκπομπής.

Η ομάδα είναι έτοιμη

Οι άνθρωποι που θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της Ζήνας καθόλη τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής και έχουν δώσει τα χέρια, είναι οι: Γρηγόρης Γκουντάρας, Αλέξανδρος Καλαφάτης και Λιλή Πυρράκη. Οι τρεις τους θα πλαισιώνουν την παρουσιάστρια, που πιστεύει ότι και οι τρεις τους μπορούν να ανατποκριθούν σε αυτό που έχει σχεδιαστεί.

Το όνομα της εκπομπής

Μετά από συζητήσεις, κανάλι και παρουσιάστρια κατέληξαν σε βασικά σημεία: το όνομα της Ζήνας θα υπάρχει στον τίτλο, όπως άλλωστε υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια στο «Αλήθειες με τη Ζήνα». Με τον τίτλο θα πρέπει να γινει σαφές και να λειτουργήσει ως σφραγίδα στο μυαλό των τηλεθεατών ότι η εκπομπή είναι πλέον πρωινή. Άρα, η λέξη «καφές», συνυφασμένη με το πρωινό ξύπνημα, θα βρίσκεται στον τίτλο. Μαζί της θα υπάρξει ένα προσδιορισμός που δεν θα είναι ξεκάθαρα η λέξη «πρωινός», αλλά κάτι σχετικό με το ότι είναι ... ο πρώτος.

Το τρέιλερ

Το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου η Ζήνα Κουτσελίνη θα κάνει ένα διάλλειμμα από τις πρώτες μέρες της ξεκούρασής της στην Πάρο, μόλις για μία μέρα, ώστε να πραγματοποιηθεί το γύρισμα του τρέιλερ για την κανούρια σεζόν. Στο τρέιλερ θα συμμετάσχουν οι τρείς σταθεροί της συνεργάτες στον αέρα και το νέο εντυπωσιακό μέλος η Μελίνα Κάππη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτής της χρονιάς, η προβολή του τρέιλερ θα ξεκινήσει νωρίτερα από άλλες χρονιές. Κάτι που φαίνεται ότι θα κάνουν και όλα τα κανάλια, που μέχρι σήμερα «έριχναν στον αέρα» τα τρέιλερ γύρω στον Δεκαπενταύγουστο. Ο μεχρι τώρα προγραμματισμός των ιδιωτικών καναλιών λέει ότι στις αρχές του Αυγούστου θα πάρουμε την πρώτη γεύση από αυτό που μας περιμένει τηλεοπτικά.