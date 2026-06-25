Αποκλειστικό - Κώστας Τσουρός - ΣΚΑΪ: Η πρόταση που του έκαναν και τον οδήγησε να ζητήσει λύση συμβολαίου

Το πολυπόθητο ραντεβού του ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες και μάλιστα με αρκετή καθυστέρηση μετά από το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Το ’χουμε».

Το κλίμα στη συνάντηση ήταν κάπως περίεργο και σύμφωνα με πληροφορίες προτάθηκε στον Τσουρό να αναλάβει την παρουσίαση ενός εβδομαδιαίου project στο οποίο συμμετέχουν πολλοί άλλοι συνάδελφοί του.

Η πρόταση αφορούσε απέξω απέξω στην εκπομπή ντοκιμαντέρ «Prime Time», αλλά όλο αυτό ήταν κάπως αόριστο, γεγονός που δεν έβρισκε σύμφωνο τον δημοσιογράφο. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει κι αυτός τις προτάσεις του, όμως όπως όλα δείχνουν εκείνος φαίνεται να έχει πάρει έναν άλλο δρόμο και να θέλει να ψάξει να βρει αυτό που θέλει να είναι το επόμενο βήμα του και σίγουρα δεν θα είναι στο κανάλι του Νέου Φαλήρου.

Συμβιβαστική λύση και όχι δικαστήρια

O δημοσιογράφος φέρεται να διαπραγματεύεται τη λύση του συμβολαίου του (ήταν διετές), κάτι που όπως όλα δείχνουν επιθυμεί και το κανάλι διότι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν τα στελέχη του ΣΚΑΪ θα ήταν να βρεθούν και μαζί του (όπως έγινε πρόσφατα με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή) στις δικαστικές αίθουσες.

Εκκρεμεί λοιπόν να συμφωνήσουν στο πως θα σπάσει αυτό το συμβόλαιο συναινετικά και να μείνουν ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές ως προς την οικονομική αποζημίωση και μετά θα τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του…