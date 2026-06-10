Αποκλειστικό- Λιάγκας-Ζήνα:Ούτε να τον δει , ούτε να τη δει! Οι φωτογραφίες που θα συζητηθούν

Αυτό που συνέβη το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου στο opening του Casa Fish στη Βούλα ήταν αυτό που λέμε «συγγνώμη, δεν σε πρόσεξα» ή «έκανα τα πάντα για να μη συναντηθεί ούτε το βλέμμα μας;». Ξεκάθαρα το δεύτερο ισχύει για τη Ζήνα Κουτσελίνη και τον Γιώργο Λιάγκα.

Όσα κι αν ειπώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα δεν μπορούν να καλύψουν την πραγματικότητα.

Πώς απέφυγε ο Λιάγκας την Κουτσελίνη και δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά

Η Ζήνα Κουτσελίνη καθόταν στην ίδια ροτόντα με τη Μαρία Μπεκατώρου, τον Χρήστο Φερεντίνο και την Αφροδίτη Γραμμέλη ανάμεσα στην υπόλοιπη παρέα, σε σημείο-πέρασμα για το κάτω επίπεδο του εστιατορίου. Υποχρεωτικά για να περάσουν οι καλεσμένοι έπρεπε να συναντήσουν τη Ζήνα στο σημείο που καθόταν έστω και με το βλέμμα.

Σχεδόν δυο ώρες μετά την είσοδο της Ζήνας Κουτσελίνη εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά. Αφού φωτογραφήθηκαν προχώρησαν στο τραπέζι τους στο δεύτερο επίπεδο. Βλέποντας τον Χρήστο Φερεντίνο και την Αφροδίτη Γραμμέλη που καθόταν δίπλα του, δεν θα μπορούσαν να μην έχουν δει και τους υπόλοιπους στο τραπέζι.

Επέλεξαν να μη ρίξουν ματιά στο σημείο που καθόταν η Ζήνα και να αγκαλιαστούν και να φιληθούν με Φερεντίνο-Γραμμέλη, γυρίζοντας επιδεικτικά την πλάτη τους προς τη Ζήνα, με εκείνη να γυρίζει έντονα το κεφάλι της για να μην τους κοιτάζει, να βάζει μπροστά το χέρι της και να μιλάει με τη Μαρία Μπεκατώρου.

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Η Ζήνα Κουτσελίνη γύρισε το κεφάλι για να μην ανταλλάξει ούτε βλέμμα με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά. Ο Χρήστος Φερεντίνος, προφανώς αμήχανος κοιτάζει την παρουσιάστρια για να δει την αντίδρασή της

Κανένας δεν ξέρει αν η Ζήνα συζητούσε με τις ομοτράπεζές της σχετικά με τη στάση του Γιώργου Λιάγκα

Τι προκάλεσε την κόντρα Λιάγκα-Ζήνα

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που η Ζήνα Κουτσελίνη σε δηλώσεις της σε εκδήλωση που παρευρέθηκε , τοποθετηθηκε ιδιαίτερα σχετικά με τα ποσοστά τηλεθέασης και παραδέχτηκε ότι η χρονιά που τελειώνει ήταν δύσκολη.

«Από ποιο κανάλι είσαι; Από τον Γιώργο Λιάγκα . Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη, βάζοντας στο κάδρο όχι μόνο τη δική της εκπομπή, αφήνοντας να εννοηθεί πως μία χρονιά χαμηλότερων επιδόσεων δεν αρκεί για να καθορίσει την πορεία ενός τηλεοπτικού προσώπου.

«Από ‘κει και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, δέκα τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δέκα, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Την επόμενη μέρα ήρθε η απάντηση από τον Γιώργο Λιάγκα μέσα από την εκπομπή του, ο οποίος είπε αρχικά: «Στον σύλλογο εμμονικών, τώρα προστέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη, κάθε εβδομάδα βλέπουμε ότι προστίθεται και ένας. Εμένα με στεναχώρησαν αυτές οι δηλώσεις, γιατί βγάζει έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά, εσύ έχεις κάνει, άλλα νούμερα μάλλον βλέπουμε. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια και καλή χρονιά, αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος, είναι δεύτερη μαζί με μία άλλη εκπομπή. Δεδομένου και του μέσου όρου στον σταθμό τον οποίο δουλεύω, είναι μια καλή χρονιά».

Και συνέχισε: «Αν αυτό σε κάνει να κοιμάσαι καλύτερα, να κοιμάσαι αγαπημένη μου. Επίσης, εγώ σε κατατάσσω και σε μια κατηγορία ανθρώπων της τηλεόρασης που πια δεν κρίνεσαι και απ’ τα νούμερα. Αλίμονο αν εσύ κρίνεσαι αν κάνεις μια χρονιά 7-8%, όπως το κάνεις φέτος. Τις περισσότερες μέρες… κάνεις κάποιες μέρες διψήφια. Κρίμα, τώρα, αυτό που γίνεται. Πραγματικά, δεν το περίμενα από σένα. Και αν σε έχει πειράξει, γιατί αυτό καταλαβαίνω, η πλάκα που κάναμε με το ψαράκι… Είναι μια πλάκα που εσύ μας επέτρεψες να την κάνουμε γιατί εσύ έβγαλες το ψαράκι! Άρα έκανες πλάκα εσύ, σου κάναμε πλάκα κι εμείς. Αν παρεξηγήθηκες και απ’ αυτό και βγάζεις τώρα κακία και κομπλεξισμό; Δες το. Πραγματικά. Δηλαδή κάθε φορά με απογοητεύουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω».

Δύο ξένοι στο Casa Fish

Οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί μέχρι και την 9η Ιουνίου, που βρέθηκαν στο ίδιο εστιατόριο. Αλλά δεν υπήρχε ο ένας για τον άλλον!

Η Ζήνα προχώρησε σε δηλώσεις και όταν ρωτήθηκε «Τον Γιώργο Λιάγκα που κάνει πλάκα πολλές φορές, κρατάει καρχαρίες πλέον στην εκπομπή. Πώς σας φαίνεται;», εκείνη απάντησε ορθά κοφτά: «Δεν τον βλέπω».

Η ατάκα της δεν έμεινε ασχολίαστη στο «Το Πρωινό», με τον παρουσιαστή με σαρκαστική διάθεση να λέει: «Έχω αδυνατίσει πολύ και περνάω απαρατήρητος!». Η κουβέντα, όμως, δεν έμεινε μόνο στο χιούμορ. Ο παρουσιαστής έδωσε τη δική του οπτική για το παρασκήνιο της απόφασης της αλλαγής ώρας, αμφισβητώντας ότι η αλλαγή ώρας ήταν επιλογή της ίδιας: «Πρέπει να 'σαι ηγέτης για να καταλαβαίνεις πότε δεν πας καλά; Αν δεν είσαι ηγέτης δεν το καταλαβαίνεις; Εκείνη ζήτησε να πάει δέκα η ώρα; Νομίζω ότι το Star της ζήτησε να πάει στις 10 η εκπομπή, σαν μια μονόδρομη απόφαση του σταθμού για να συγχωνεύσει δύο ζώνες. Η απόφαση ήταν του Star».

Δείτε όσα ειπώθηκαν: