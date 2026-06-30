Αποκλειστικό - MEGA: Είναι επίσημο - Η Σίσσυ Χρηστίδου παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά έφυγε, η Σίσσυ Χρηστίδου έρχεται για να φέρει νέο αέρα στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από τη Barking Well Media, κανάλι και παρουσιάστρια έκαναν τις συζητήσεις τους και έδωσαν τα χέρια ώστε η επιτυχημένη εκπομπή του Σαββατοκύριακου να μεταφερθεί τις καθημερινές. Και πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, αφού λόγω περικοπών δεν υπήρχαν πολλές επιλογές.

Η Σίσσυ Χρηστίδου λοιπόν δέχτηκε το «Χαμογέλα και πάλι» να μεταφερθεί τις καθημερινές με την ίδια ομάδα μπροστά στις κάμερες, αλλά φυσικά πιο μειωμένο budget.

Από μέρα σε μέρα θα ανακοινωθεί και επίσημα η μετακόμιση της εκπομπής που έρχεται για να καλύψει το κενό που αφήνει το «Buongiorno» και έτσι το MEGA βάζει τέλος στα σενάρια που ήθελαν την ενημέρωση να απλώνει σε όλη την πρωινή ζώνη της καθημερινές, ενώ παράλληλα αδειάζει το πρόγραμμα του ΣΚ που θα γεμίσει με ενημέρωση και επαναλήψεις…