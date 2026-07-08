Αποκλειστικό: Τι ψάχνει η Κουτσελίνη και ποιοι «κλειδώνουν» για τον αέρα - Οι κρίσιμες δέκα μέρες

Με την τηλεοπτική σεζόν να έχει ολοκληρωθεί και την αλλαγή ζώνης και ώρας να είναι δεδομένα για τη Ζήνα Κουτσελίνη. κι ενώ εκείνη βρίσκεται στην Πάρο, οι διεργασίες και οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμα τελειώσει για τους ανθρώπους που θα την πλαισιώσουν στον αέρα της νέας της εκπομπής.

Πολλά ακούστηκαν, κάποια γράφτηκαν. Πάμε να δούμε όμως, τι ισχύει και τι δεν ισχύει...

Ποιοι και πόσοι θα απαρτίζουν το πάνελ της εκπομπής-Τα μπαλαντέρ

- Ο σταθερός και μόνιμος συνεργάτης της, που δεν θα μετακινηθεί και έχει κερδίσει τη θέση του στον αέρα είναι ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ, που κρίθηκε από την ίδια ως εξαιρετικά ικανός να καθίσει στη θέση αυτή που είχε ο Γιώργος Καραϊβάζ δυο χρόνια μετά τον χαμό του, θα βρίσκεται στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής.

-Μπορεί ο Γρηγόρης Γκουντάρας να μην έχει υπογράψει ακόμα ώστε να θεωρηθεί μέλος της εκπομπής, αλλά είναι αυτός που έχει προκριθεί από τη Ζήνα Κουτσελίνη. Μέσα στις επόμενες δέκα μέρες, για να είναι και επίσημη η συνεργασία του, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την οικονομική συμφωνία του και να έχει υπογράψει το συμβόλαιο με το κανάλι.

-Αναζητείται συμφωνία για το τρίτο μέλος του πάνελ, που θα είναι σίγουρα γυναίκα. Η Ζήνα έχει μιλήσει, έχει περάσει δοκιμαστικά τα πρόσωπα που ήθελε και έχει δώσει τη σκυτάλη στο κανάλι για να συζητήσει τις λεπτομέρειες και τους όρους του συμβολαίου με τις κυρίες που προκρίθηκαν. Και για το αυτό το μέλος του πάνελ θα πρέπει να έχουν κατασταλάξει κανάλι και παρουσιάστρια μέσα στις επόμενες δέκα μέρες. Να προσθέσουμε ότι η ίδια επιθυμεί να έχει γυναίκες συνεργάτιδες, μιας και ανήκει σε εκέινες που αγαπούν και στηρίζουν τις γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής , ανάλογα με το θέμα, θα μπαίνουν στο πλατό για την παρουσίαση του και τη συζήτηση οι δημοσιογράφοι που «τρέχουν» το κάθε θεματικό ρεπορτάζ και την εξέλιξή του. Μία από αυτούς θα είναι η Ρούλα Κουσκουρή, αγαπημένη συνεργάτιδα χρόνων της Κουτσελίνη, που έχει αναλάβει το κοινωνικό ρεπορτάζ.

Το τρέιλερ, το όνομα της εκπομπής και η ώρα προβολής

Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, εκεί που όλα θα είναι έτοιμα πια, έχει συμφωνηθεί από το Star και την Κουτσελίνη να επιστρέψουν όλοι όσοι λείπουν και μαζί με τους νέους συνεργάτες να γυρίσουν το τρέιλερ της ερχόμενης σεζόν.

Αυτή την περίοδο τα στελέχη και η παρουσιάστρια βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ώστε να καταλήξουν στο όνομα της πρωινής εκπομπής, στο σήμα της και τα γραφικά.

Η ώρα έναρξης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ,δεν θα είναι η ίδια με του Breakfast @ Star, δηλαδή στις εννέα το πρωί. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η Ζήνα Κουτσελίνη θα λέει την πρώτη καλημέρα γύρω στις 10 το πρωί.

Όσον αφορά την πρεμιέρα, αυτή θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου , ημερομηνία που κατόπιν συμφωνίας όλων των καναλιών θα ανοίξει η τηλεοπτική αυλαία για όλες τις ζωντανές εκπομπές.