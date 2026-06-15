ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Ζήνα Κουτσελίνη: Έκλεισε την «αιώνια» αρχισυντάκτρια της Μενεγάκη για το πρωινάδικό της

Σημαντικές παρασκηνιακές κινήσεις κάνει αυτές τις μέρες η Ζήνα Κουτσελίνη για να βρει τα άτομα που θέλει να έχει στο πλευρό της στο νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα που θα μας παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο στην πρωινή ζώνη του STAR.

Ένα από τα πρώτα βήματα που έσπευσε να κάνει ήταν να κλείσει την «αιώνια» αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη, τη δημοσιογράφο Ελένη Γελαλή. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, στον «Πρωινό καφέ» του ΑΝΤ1, όταν η Κουτσελίνη ήταν αρχισυντάκτρια της Μενεγάκη και η Γελαλή βοηθός της.

Παράλληλα η Ζήνα έχει ξεκινήσει να κάνει δοκιμαστικά για να βρει μελλοντικούς συνεργάτες. Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλους παρουσιαστές, εκείνη δεν κάνει τα δοκιμαστικά on air γιατί δεν θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση κανέναν, αλλά τα κάνει σε ώρα που η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» δεν είναι στον αέρα.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκε στους συνεργάτες που βλέπουμε στο πάνελ της εκπομπής της πως στο νέο εγχείρημα δεν θα βρίσκονται συνεχώς δίπλα της, αλλά θα μπαίνουν στο πλατό να παρουσιάσουν το θέμα τους και θα αποχωρούν, γεγονός που κάποιους τους δυσαρέστησε…