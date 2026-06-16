ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Αγγελική Νικολούλη: Όλα δείχνουν πράσινο φως από το MEGA και δίχως μειώσεις

Ένα γερό συμβόλαιο στο χέρι έρχεται για την Αγγελική Νικολούλη. Η δημοσιογράφος που υπογράφει κάθε χρονιά ετήσιο συμβόλαιο με το MEGA , θα συνεχίσει και τη σεζόν ‘26 - ’27. Πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά που υπάρχουν πλέον στην τηλεοπτική αγορά και η πρώτη που καθιέρωσε τα μονοετή συμβόλαια.

Η Νικολούλη είναι από τους λίγους παρουσιαστές της TV που του χρόνου δεν προβλέπεται να δουν καμία μείωση στο μπάτζετ της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ» που το φθινόπωρο θα μπει στην 32η σεζόν της. Μάλιστα για τη νέα χρονιά η δημοσιογράφος θα βγάλει στον αέρα 30+1 εκπομπές.

Αγγελική Νικολούλη / φωτογραφία NDP

Η τηλεθέασή της

Η Νικολούλη -που είναι γάτα στις διαπραγματεύσεις της- βάζει σε κάθε συμβόλαιο της ισχυρούς όρους για να προστατεύει και τους συνεργάτες της. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά πέρα από τον μισθό που έχει συμφωνήσει, το ποσό που αμείβεται ανά εκπομπή, συμπεριλαμβάνει και την ασφάλεια της ομάδας της σχετικά με τα χρήματά τους, αφού όλοι είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου, που σημαίνει ότι αμείβονται με 14 μισθούς και δουλεύουν και το καλοκαίρι. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για την Αγγελική, η οποία έθεσε όρο από την πρώτη στιγμή για τις συμβάσεις των συνεργατών της ακόμα και σε περίοδους μεγάλης κρίσης.

Για την Αγγελική Νοκολούλη η τηλεθέαση ειναι ένα τεράστιο όπλο για να μπορεί να μιλάει από θέση ισχύος και να διανύει πάντα μία ήρεμη και ασφαλή χρονιά άσχετα με όλα όσα συμβαίνουν γενικότερα.