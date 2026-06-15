ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Καραβάτου: Πώς της ανακοινώθηκε το κόψιμο της εκπομπής - Τι θα γίνει με τους συνεργάτες

Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για το κόψιμο της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1. Που όμως βρίσκεται η αλήθεια; Οι συνεργάτες της Κατερίνας Καραβάτου δεν είναι κάτι που δεν γνώριζαν ήδη, απλώς το Σάββατο 13 Ιουνίου τους ανακοινώθηκε και επίσημα από το κανάλι το τέλος της εκπομπής που έρχεται την Κυριακή 28 Ιουνίου.

Στη συνέχεια υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν την Καραβάτου να ξέσπασε σε κλάματα, τους συνεργάτες να μαθαίνουν πως απολύονται, ενώ γράφτηκε επίσης πως η Αφροδίτη Γραμμέλη ήταν τόσο θυμωμένη που την επόμενη μέρα δεν πήγε στην εκπομπή και δεν μπήκε καν στον κόπο να ενημερώσει την παραγωγή και τους συνεργάτες της. Τι πραγματικά συνέβη;

Σε αναμονή

Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής του Σαββάτου η Καραβάτου και οι συνεργάτες της έμαθαν πως ναι μεν το «Σαββατοκύριακο παρέα» δεν θα συνεχιζόταν, όμως όσοι είχαν στο συμβόλαιό τους τον όρο +1 θα έκαναν το προσεχές διάστημα μια κουβέντα με τον σταθμό για να δουν εάν υπάρχει η δυνατότητα και η διάθεση για να απορροφηθούν σε άλλα project του ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια δεν έβαλε ποτέ τα κλάματα, απλώς έδειξε ενδιαφέρον για το μέλλον των συνεργατών της. Παράλληλα πάντως, πηγές από την εκπομπή αναφέρουν πως η Καραβάτου δεν έχει αποκαλύψει σε κανέναν εάν τα σενάρια που τη θέλουν να μετακινείται στην ΕΡΤ1 με τον Χρήστο Φερεντίνο έχουν δόση αλήθειας.

Σε ό,τι αφορά την Αφροδίτη Γραμμέλη, η δημοσιογράφος δεν εξαφανίστηκε από προσώπου γης! Την ταλαιπωρούσε ένας ίλιγγος και ενημέρωσε την παραγωγή πως την Κυριακή 14 Ιουνίου δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί στο πλατό.