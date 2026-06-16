ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Νικολούλη: Ανανέωσε με το MEGA δίχως μειώσεις - Τα bonus στον μισθό βάσει τηλεθέασης

Ένα εξίσου γερό συμβόλαιο στο χέρι έχει πλέον η Αγγελική Νικολούλη. Η δημοσιογράφος υπέγραψε το νέο ετήσιο συμβόλαιό της με το MEGA για τη σεζόν ‘26 - ’27 και μάλιστα πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά που υπάρχουν πλέον στην τηλεοπτική αγορά.

Η Νικολούλη είναι από τους λίγους παρουσιαστές της TV που του χρόνου δεν θα δουν καμία μείωση στον μισθό τους, ούτε όμως και περικοπές στο budget της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» που το φθινόπωρο θα μπει στην 32η σεζόν της. Μάλιστα για τη νέα σεζόν η δημοσιογράφος συμφώνησε να βγάλει στον αέρα 30+1 εκπομπές, σε αντίθεση με τις 30 που συνήθως κάνει.

Αγγελική Νικολούλη / φωτογραφία NDP

Η ρήτρα της τηλεθέασης

Η Νικολούλη -που είναι γάτα στις διαπραγματεύσεις της- βάζει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει τη λεγόμενη ρήτρα της τηλεθέασης. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά πέρα από τον μισθό που έχει συμφωνήσει, το ποσό που αμείβεται ανά εκπομπή ανεβαίνει βάσει της τηλεθέασης που κάνει.

Αν λοιπόν ένα «Φως» κάνει 20% θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσό, αν κάνει 25% θα πάρει ακόμη περισσότερα. Αν πέσει κάτω από την τηλεθέαση που έχει οριστεί με το κανάλι ως ο μέσος όρος της, απλώς δεν παίρνει έξτρα χρήματα.