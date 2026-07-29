Μανώλης Μητσιάς στον FLASH: «Θα σταματήσω να τραγουδάω Χατζιδάκι μόνο με δικαστική απόφαση»

Ο Μανώλης Μητσιάς μίλησε αποκλειστικά στον FLASH για το εξώδικο που έστειλε ο Γιώργος Χατζιδάκις και του απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. «Έγινε μια απαγόρευση για τον Γκάτσο και εν συνεχεία για μένα που τραγουδάω τον Γκάτσο, αλλά είναι χειρότερο γιατί ήταν για τον Γκάτσο. Φαίνεται πως ο υιός Χατζιδάκις δεν κατάλαβε ποτέ τι ήταν ο Νίκος Γκάτσος για τον Μάνο Χατζιδάκι. Αυτή είναι όλη η ιστορία».

Πώς βιώσατε τη στιγμή που ο κόσμος στο Δίον πήρε την κατάσταση στα χέρια του και άρχισε να τραγουδά εκείνος;

«Ο κόσμος τραγούδησε, ο κόσμος έδωσε τη λύση. Ο λαός πάντα δίνει τη λύση».

Ποια είναι η κατάσταση από δω και μπρος;

«Εγώ θα τραγουδάω κανονικά και Γκάτσο και Χατζιδάκι. Δεν μπορούν να με σταματήσουν, πρέπει να έχουν δικαστική απόφαση για να με σταματήσουν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δικαστική απόφαση».

Άρα στις επόμενες συναυλίες θα τραγουδήσετε κανονικά…

«Βεβαίως, θα τραγουδήσω κανονικότατα. Σήμερα είμαστε στην Ανδρίτσαινα και αύριο στην Αμφιλοχία».

Πώς σας έκανε να νιώσετε η στήριξη καλλιτεχνών, όπως η Άννα Βίσση και η Καίτη Γαρμπή που πήραν το μέρος σας σε αυτή την ιστορία;

«Τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ελπίζω να μην έχουν την ανάγκη μου στο μέλλον να τους συμπαρασταθώ κι εγώ.

Τελικά τα τραγούδια ανήκουν στους δημιουργούς, στους τραγουδιστές, σε ποιον;

«Τα τραγούδια ανήκουν στον λαό! Εκεί ανήκουν, όπως έλεγε κι ο Μίκης».