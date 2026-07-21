Απόκοσμη νύχτα στη Θεσσαλονίκη: Το φαινόμενο της «ξηρής καταιγίδας με χιλιάδες κεραυνούς

Ένα εντυπωσιακό αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας το βράδυ της Δευτέρας. Χιλιάδες κεραυνοί «έσκισαν» τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό που ήταν ορατό από σχεδόν κάθε γωνιά της νύχτας.

Το φαινόμενο, που χαρακτηρίστηκε από απίστευτη ένταση και μεγάλη διάρκεια, ξεκίνησε βόρεια της Θεσσαλονίκης, πάνω από την περιοχή των λιμνών, και επεκτάθηκε ανατολικά προς τον Σταυρό και την Ασπροβάλτα. Στη συνέχεια, η καταιγίδα κινήθηκε προς το Οφρύνιο, ανέβηκε στον νομό Δράμας και ολοκλήρωσε τον «κύκλο» της καλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις στους νομούς Σερρών και Κιλκίς, όπως αναφέρει το Rthess.

Το επικίνδυνο φαινόμενο της «ξηρής καταιγίδας»

Παρά τη σφοδρή κεραυνική δραστηριότητα, το κύριο χαρακτηριστικό της νύχτας ήταν η απουσία αξιοσημείωτης βροχόπτωσης, φαινόμενο γνωστό στους μετεωρολόγους ως «ξηρή καταιγίδα».

Οι ξηρές καταιγίδες δημιουργούνται όταν η βροχή που σχηματίζεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας εξατμίζεται πριν καταφέρει να αγγίξει το έδαφος, λόγω των θερμών και ξηρών αέριων μαζών στα χαμηλότερα επίπεδα. Το γεγονός αυτό καθιστά το φαινόμενο εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς οι εκατοντάδες ηλεκτρικές εκκενώσεις πέφτουν πάνω σε απόλυτα ξερά δάση και θαμνώδεις εκτάσεις, αποτελώντας μία από τις κυριότερες αιτίες εκδήλωσης καταστροφικών πυρκαγιών.

Αν και μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει λάβει κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα, η προσοχή των αρχών παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο για τον εντοπισμό τυχόν εστιών φωτιάς που προκλήθηκαν από χτυπήματα κεραυνών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, τόσο ο νομός Θεσσαλονίκης όσο και ο νομός Κιλκίς έχουν τεθεί στην Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή), με μέγιστο βαθμό το 5. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική (199) σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό.