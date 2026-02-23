Απόκριες 2026: Οι celebrities ταξίδεψαν σε Ελλάδα και εξωτερικό

Οι Έλληνες celebrities εκμεταλλεύτηκαν τον -σχετικά- καλό καιρό του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και πήραν τους δρόμους, πήγαν σε βουνά και σε λαγκάδια, μπήκαν όμως και σε αεροπλάνα για να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό!

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Ο Γιώργος Καπουτζίδης (έχει επισκεφτεί ήδη 65 χώρες) και η Σμαράγδα Καρύδη έριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους και έκαναν ένα σούπερ γουάου ταξίδι στη Σρι Λάνκα όπου έχει καλοκαίρι! Έκαναν σαφάρι, είδαν άγρια φύση, ελέφαντες και μαϊμούδες, γνώρισαν ντόπιους και έφαγαν τοπικές σπεσιαλιτέ.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου απέδρασαν στο Λονδίνο, είδαν από κοντά και τα κινηματογραφικά βραβεία BAFTA, γλέντησαν στα πάρτι, γνώρισαν διάσημους ηθοποιούς, το λες και… καθόλου τυπικό τριήμερο Καθαράς Δευτέρας, ήταν όμως full of fun!

Η Ζέτα Δούκα μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από παλιές Απόκριες! «Τότε που ντυνόμουν και το χαιρόμουν», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μας έδειξε φωτογραφίες της από τότε που ήταν 15 μηνών κοριτσάκι έως έφηβη 14 ετών.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής επέλεξαν ένα πολυτελές resort στην ορεινή Αρκαδία μέσα στο Μαίναλο για να ζήσουν τον έρωτά τους λίγες εβδομάδες πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Η Άννα Βίσση μαζί με την αδελφή της, Νίκη Βίσση, και την οικογένεια του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα «πετάχτηκαν» μέχρι την Αίγυπτο και επισκέφτηκαν το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στη Γκίζα.

φωτογραφία Instagram

Η Γιούλικα Σκαφιδά έφτιαξε μια χειροποίητη αποκριάτικη στολή για το παιδί της και έκανε ειδική μνεία στον δάσκαλο που είχε γράφοντας χαρακτηριστικά στο Instagram: «Που να μάθαινε ο κύριος των καλλιτεχνικών πως η χειρότερη (μακράν) στην τάξη θα περνούσε τόσες ώρες στο τραπέζι της κουζίνας για να φτιάξει μια αποκριάτικη στολή! Και θα της άρεσε τόσο πολύ».

Η Ελένη Τσολάκη άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της σκοτούρες και επέστρεψε στην πατρίδα της για στοργή και αγκαλιές. «Θεσσαλονίκη μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη! Έστω και για λίγο, αλλά στη καρδιά μου για πάντα», σχολίασε στη σελίδα της στα social media και μας έδειξε στιγμές από το ταξίδι της.

Ο Γιώργος Καράβας με τη Ραφαέλα Ψαρρού και τα παιδιά τους ταξίδεψαν μέχρι τις μακρινές Μαλδίβες για να ζήσουν ένα πρώιμο καλοκαιράκι και πολύ το ευχαριστήθηκαν!

φωτογραφία Instagram

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου παρουσίασαν το Καρναβάλι του δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. «Ήταν μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για τον Ετεοκλή, γιατί εδώ μεγάλωσε, στις ίδιες γειτονιές, στο ίδιο καρναβάλι, από παιδί με στολές και όνειρα και φέτος βρέθηκε να το παρουσιάζει. Η ζωή κάνει κύκλους και κάποιες στιγμές έχουν ξεχωριστό βάρος. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που ήμουν μέρος αυτής της γιορτής», σχολίασε η τραγουδίστρια στο Instagram.

Συνάντηση για τρεις! Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε μαζί με την Αγγελική Λάμπρη και τον Μιχάλη Μαρίνο και θυμήθηκαν στιγμές της σειράς «Στο παρά 5» που γέννησε και τη μακρά φιλία τους.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είχε να δώσει παράσταση στο Ευρωκοινοβούλιο και μαζί του πήγε και η Μπέσσυ Μάλφα και τον ξεσήκωσε για να πάνε στη Μπριζ και στη Γάνδη και να απολαύσουν το χειμωνιάτικο σκηνικό του Βελγίου.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Η Αθηνά Οικονομάκου πήρε τα παιδιά της και τον Μπρούνο Τσερέλα και πετάχτηκαν μέχρι το Τορίνο γιατί έχουν και εκεί οικογένεια και θέλουν να κρατούν επαφές με τους συγγενείς του μπασκετμπολίστα.