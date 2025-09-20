Απώλεια βάρους: Η χειρουργική επέμβαση πιο φτηνή και πιο αποτελεσματική από το Ozempic, λέει μελέτη

Η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας φαίνεται να προσφέρει πιο σίγουρα αποτελέσματα σε σχέση με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα μελέτη. Όπως διαβάζουμε στο triblive.com η έρευνα ανέλυσε δεδομένα από δεκάδες χιλιάδες ασθενείς και έδειξε ότι όσοι υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέμβαση έχασαν σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό βάρους σε σύγκριση με όσους στηρίχθηκαν στα νεότερα φάρμακα όπως στη σεμαγλουτίδη.

Ποια μέθοδος έχει τα περισσότερα οφέλη

Οι συμμετέχοντες που έκαναν χειρουργείο έχασαν κατά μέσο όρο το 28% του σωματικού τους βάρους, ενώ όσοι ακολούθησαν φαρμακευτική αγωγή έχασαν περίπου 10%. Επιπλέον, το συνολικό κόστος για όσους υποβλήθηκαν σε επέμβαση ήταν χαμηλότερο, αφού η δαπάνη –συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διαδικασίας και της μετέπειτα φροντίδας– ήταν περίπου 18% μικρότερη σε σχέση με εκείνη που απαιτούν οι θεραπείες με φάρμακα.

Ένα ακόμη εύρημα που ενισχύει τη σημασία της χειρουργικής λύσης είναι η καλύτερη πορεία υγείας των ασθενών στη συνέχεια. Όσοι χειρουργήθηκαν χρειάστηκαν 25% λιγότερες νοσηλείες και είχαν 38% λιγότερες επισκέψεις στα επείγοντα. Αυτό δείχνει πως η χειρουργική επέμβαση δεν προσφέρει μόνο μεγαλύτερη απώλεια βάρους, αλλά και πιο σταθερή βελτίωση της υγείας σε βάθος χρόνου.

Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς σήμερα πάνω από το 40% των Αμερικανών ζει με παχυσαρκία, μια κατάσταση που συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας όπως καρδιακή ανεπάρκεια και σακχαρώδης διαβήτης. Οι πιο συχνές χειρουργικές τεχνικές είναι το γαστρικό bypass, που αναδιαμορφώνει το πεπτικό σύστημα ώστε να μειωθεί η απορρόφηση τροφής, και η γαστρεκτομή sleeve, κατά την οποία αφαιρείται περίπου το 80% του στομάχου.

Τα φάρμακα πιο δαπανηρή λύση

Τα ανάλογα GLP-1, με πιο γνωστά το Ozempic και το Wegovy, είχαν αρχικά σχεδιαστεί για τον έλεγχο του διαβήτη. Ωστόσο, βρέθηκε ότι μειώνουν την όρεξη και επιβραδύνουν την πέψη, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέσο απώλειας βάρους. Η χρήση τους έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με εκατομμύρια ανθρώπους να τα λαμβάνουν. Το πρόβλημα είναι πως πρόκειται για θεραπείες που πρέπει να συνεχίζονται επ’ αόριστον, με κόστος που ξεπερνά τα 1.000 δολάρια τον μήνα.

Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς που διακόπτουν τα φάρμακα ξαναπαίρνουν το βάρος τους μέσα σε λίγους μήνες. Αντίθετα, η χειρουργική αντιμετώπιση, αν συνδυαστεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής, μπορεί να οδηγήσει σε πιο μόνιμα αποτελέσματα, παρά το υψηλό αρχικό κόστος και τις όποιες πιθανές επιπλοκές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επεμβάσεις αυτές, αν και πιο ασφαλείς από ποτέ, έχουν πιθανούς κινδύνους όπως αιμορραγία, λοιμώξεις, ή σε βάθος χρόνου γαστρικά προβλήματα και ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν και περιπτώσεις ασθενών που δεν κατορθώνουν να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες, με αποτέλεσμα να μην πετύχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και σε κάποιες περιπτώσεις να μετανιώσουν για την επιλογή τους.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι επεμβάσεις αυτές είναι πλέον πιο σύντομες, λιγότερο επεμβατικές και με περιορισμένες επιπλοκές. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι την επόμενη ημέρα, ενώ η πιθανότητα σοβαρών προβλημάτων είναι χαμηλή.