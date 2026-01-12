Απώλειες δισεκατομμυρίων για την General Motors από την υπαναχώρηση για τα ηλεκτρικά οχήματα

Νέες απώλειες 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει στον προϋπολογισμό της η General Motors ως αποτέλεσμα της απόφασης της να κάνει πίσω στα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το νέο χτύπημα έρχεται να προστεθεί στις απώλειες 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία τον περασμένο Οκτώβριο, λόγω των αλλαγών στα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Φυσικά, πρόκειται για μία ακόμα ένδειξη του μεγάλου κόστους που έχουν αναλάβει οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την Ομοσπονδιακή επιδότηση που έχει ως στόχο να αυξηθούν οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα.

Από την επένδυση στη μαζική παραγωγή, στο «πάγωμα» Τραμπ

Η General Motors και άλλες εταιρείες επένδυσαν μαζικά στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων εν αναμονή των αυστηρών περιορισμών που προωθούσε η κυβέρνηση Μπάιντεν. Επίσης, ανέμεναν ότι και άλλες Πολιτείες θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της Καλιφόρνια και θα απαγόρευαν τη χρήση συμβατικών οχημάτων έως το τέλος της δεκαετίας. Προηγουμένως, η General Motors είχε ανακοινώσει ότι το σχέδιό της ήταν να κατασκευάζει μόνο ηλεκτρικά οχήματα έως το 2035.

Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα εξελέγη Προέδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακάλεσε την οικονομική στήριξη για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ενώ έχει καλέσει και τις Πολιτείες να βάλουν τους δικούς τους αυστηρούς κανονισμούς.

Βέβαια, όλα αυτά δε σημαίνουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα εξαφανιστούν, καθώς η ζήτηση γι’ αυτά είναι πολύ υψηλή και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες αγορές.

Ακυρώσεις συμβολαίων αξίας 6 δισ.

Μεγάλο μέρος της ζημίας των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της General Motors οφείλεται στις ακυρώσεις συμβολαίων με συνεργάτες που παρέχουν εξαρτήματα.

Όμως, η ανακοίνωση της General Motors έρχεται μετά από αντίστοιχη ανακοίνωση της Ford τον περασμένο Δεκέμβριο ότι θα αναλάβει ένα επιπλέον κόστος 19,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω των αλλαγών στα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Πάντως, η General Motors δεν ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου ούτε ότι θα κλείσει κάποια εργοστάσια ή ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις. Όμως, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο τη μείωση μίας βάρδια για την κατασκευή κάποιων μοντέλων στο εργοστάσιο του Ντιτρόιτ, όπου χάνουν αυτόματα τη δουλειά τους 1.200 εργάτες. Άλλοι 550 απολύθηκαν από το εργοστάσιο του Οχάιο.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν το καλοκαίρι στις ΗΠΑ λόγω της αναμενόμενης λήξης της Ομοσπονδιακής επιδότησης των 7.500 δολαρίων για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πωλήσεις διολίσθησαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους στις ΗΠΑ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας είπε στους επενδυτές ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν ο στόχος της General Motors, αλλά ότι ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο για πόσο ακόμα θα συνεχιστούν οι πωλήσεις συμβατικών οχημάτων.