Απολογείται ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Δηλώνει μετανιωμένος - Σοκάρουν τα στοιχεία

Στην ανακρίτρια πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα, 26 Ιουνίου, το πρωί, ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί και επιπλέον κατηγορίες.



Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, έπειτα από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, γράφει το ertnews, εμφανίζεται μετανιωμένος. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθιστώντας την παραδοχή της πράξης ουσιαστικά αναπόφευκτη.



Ιδιαιτέρως σκληρές είναι οι λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τις συνθήκες του εγκλήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στο θύμα. Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρέμεινε ολόκληρη τη νύχτα στο σπίτι μαζί με τη σορό της 45χρονης. Την επόμενη ημέρα τύλιξε τη σορό και τη μετέφερε σε χωράφι, όπου την έθαψε.



Στη συνέχεια φέρεται να επισκέφθηκε συγγενικό ή φιλικό σπίτι, όπου είχε προσκληθεί, έχοντας μαζί του γλυκά, ενώ πραγματοποίησε και επαγγελματικές εργασίες σχετικές με την οικοδομή. Παράλληλα, φέρεται να άλλαξε όχημα, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δυσκόλευε τον εντοπισμό του και θα παραπλανούσε τις αστυνομικές έρευνες.



Η αξιοποίηση, ωστόσω, της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψή του.

