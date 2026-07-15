Απολογείται ο τρίτος κατηγορούμενος για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα
Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 24χρονος για την επίθεση που κόστισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας ο τρίτος κατηγορούμενος της υπόθεσης της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ο 24χρονος, μετά την προφυλάκιση των δύο άλλων συλληφθέντων.
Χθες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας για τη φονική επίθεση στην κατοικία της Αφροδίτης Νέστορα.
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, για την εμπρηστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ.
Σήμερα η απολογία του 24χρονου
Ο 24χρονος, μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα στις 09:00 το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φέρεται να είχαν βρει καταφύγιο οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι πριν και μετά την επίθεση.
Ο 24χρονος αναμένεται να επιχειρήσει να διαχωρίσει τη θέση του από τους υπόλοιπους δύο κατηγορούμενους κατά τη διάρκεια της απολογίας του.
Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα
Την ίδια ημέρα, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες μετά τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη από την εμπρηστική επίθεση.
Η ιατρική της κατάσταση επέτρεψε την έξοδό της από το νοσηλευτικό ίδρυμα, ωστόσο θα συνεχίσει να παρακολουθείται από τους γιατρούς της.