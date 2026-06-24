Aπολογία - βόμβα του Μπιλ Γκέιτς: Οι σχέσεις με τις Ρωσίδες, ο εκβιασμός και η σκιά του Έπσταϊν

Ο Μπιλ Γκέιτς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο προσωπικές και δύσκολες δημόσιες στιγμές της ζωής του, καθώς κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.



Στα πρακτικά της κατάθεσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο ιδρυτής της Microsoft μίλησε ανοιχτά για πτυχές της προσωπικής του ζωής, παραδέχθηκε πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Έπσταϊν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει ευαίσθητες πληροφορίες ως μέσο πίεσης.



Η κατάθεση που «ξεγύμνωσε» την προσωπική πλευρά του Γκέιτς



Ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος επιβεβαίωσε ότι είχε διατηρήσει σχέσεις εκτός γάμου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην επιχειρηματία του ιατρικού κλάδου Δρ Άλις Τζέικομπς Νέσελροντ, στη Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα Καρίμα Νιγκαματουλίνα και στην παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε ενημερώσει τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς για τις σχέσεις αυτές πριν από το διαζύγιό τους το 2021, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις ιδιαίτερα επώδυνες για εκείνη.

Παρά τις εντάσεις, ο ίδιος ανέφερε ότι εκείνη την περίοδο το διαζύγιο δεν βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων του ζευγαριού.



Η σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και η «μεγαλύτερη λύπη»



Μεγάλο μέρος της ακρόασης επικεντρώθηκε στη γνωριμία του Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μια σχέση που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής του.

Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι δεν γνώριζε το πλήρες εύρος της εγκληματικής δράσης του Έπσταϊν, παρά το γεγονός ότι διατήρησε επαφές μαζί του την περίοδο 2011-2014 στο πλαίσιο συζητήσεων που αφορούσαν φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι θα ήθελε να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον Έπσταϊν και έχει ζητήσει συγγνώμη για τη διατήρηση αυτής της σχέσης μετά την καταδίκη του.

Η καταγγελία για πιθανή απόπειρα εκβιασμού



Στο επίκεντρο της νέας δημοσιότητας βρίσκεται ένα προσχέδιο email του 2013, το οποίο συνδέεται με τον Έπσταϊν και περιλαμβάνει αναφορές σε προσωπικά ζητήματα του Γκέιτς.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Γκέιτς εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να αποτελούσε προσπάθεια άσκησης πίεσης ή εκβιασμού.

Όπως ανέφερε, ο Έπσταϊν γνώριζε για δύο από τις εξωσυζυγικές του σχέσεις και πιθανότατα επιχείρησε να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ως εργαλείο επιρροής.

Ο Γκέιτς διευκρίνισε πάντως ότι δεν υπήρξε άμεσος εκβιασμός προς το πρόσωπό του, αλλά ότι τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν δημιουργούν την πιθανότητα μιας τέτοιας πρόθεσης.

Η υπόθεση των email και οι ισχυρισμοί

Στο προσχέδιο email γίνονταν αναφορές σε ισχυρισμούς για την προσωπική ζωή του Γκέιτς, καθώς και σε ζητήματα που αφορούσαν συνεργάτες του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιεχόμενο ως ένα μείγμα πραγματικών στοιχείων και υπερβολών, που φαινόταν να έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει μια διαπραγματευτική θέση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν ήταν βέβαιο αν το email στάλθηκε ποτέ ή αν παρέμεινε απλώς ως προσχέδιο.

Η Μελίντα Γκέιτς και η δύσκολη περίοδος του γάμου



Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον αντίκτυπο που είχε η σχέση του πρώην συζύγου της με τον Έπσταϊν.

Σε συνεντεύξεις της μετά το διαζύγιο, είχε χαρακτηρίσει τη γνωριμία με τον χρηματιστή ως ένα σοβαρό λάθος και είχε αναφερθεί στην αναστάτωση που της προκάλεσε η συγκεκριμένη σχέση.

Το ζήτημα αποτέλεσε ένα από τα δύσκολα κεφάλαια στη διάλυση ενός από τα πιο γνωστά ζευγάρια παγκοσμίως.



Από την τεχνολογική αυτοκρατορία στη δημόσια δοκιμασία



Ο Μπιλ Γκέιτς, ένας από τους ανθρώπους που σημάδεψαν την ιστορία της τεχνολογίας, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια συχνά στο επίκεντρο όχι μόνο για το έργο του στη Microsoft και στη φιλανθρωπία, αλλά και για τις προσωπικές του επιλογές.

Η κατάθεση στο Κογκρέσο έφερε στο προσκήνιο μια πλευρά της ζωής του που συνήθως παραμένει μακριά από τη δημόσια εικόνα του επιχειρηματία.

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα για τις σχέσεις ισχυρών προσώπων με τον καταδικασμένο χρηματιστή, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από τις αποκαλύψεις παραμένει ανοιχτή.

Με πληροφορίες από nypost.com