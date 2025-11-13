«Απολογητική» επιστολή στον Τραμπ ετοιμάζει το BBC: Tελεσίγραφο από τον Λευκό Οίκο για την αγωγή

Επίσημα συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για το μοντάζ που έκανε σε παλιότερη ομιλία του ετοιμάζεται να ζητήσει το BBC, μετά το τεράστιο κύμα αντιδράσεων που δημιουργήθηκε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού προκαλώντας παραιτήσεις στη ηγεσία του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι νομικοί εκπρόσωποι του BBC έχουν ήδη συντάξει σχετική απολογητική επιστολή και σήμερα θα κάνουν την τελευταία επεξεργασία της. Μέσα στην ημέρα ή το αργότερο μέχρι αύριο Παρασκευή (14/11), θα στείλουν την επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι τελικά θα πράξει ο Ντόναλντ Τραμπ από εκεί και πέρα, καθώς χθες εκπρόσωπός του χαρακτήρισε το BBC «αριστερή μηχανή προπαγάνδας» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω νομικές ενέργειες, ακόμη και αν ο βρετανικός οργανισμός ζητήσει συγνώμη.

Το τελεσίγραφο

Σημειώνεται ότι η ηγεσία του BBC αντιμετωπίζει μια επικείμενη προθεσμία για το πώς να απαντήσει στην νομική απειλή του Τραμπ, η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Η προθεσμία να απαντήσει είναι μέχρι το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου (ώρα Βρετανίας), διαφορετικά η πλευρά Τραμπ θα προχωρήσει σε αγωγή, ζητώντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Guardian, πέρα από μια νέα συγγνώμη, άγνωστο είναι πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να φτάσει το BBC στην υπεράσπιση του δημοσιογραφικού του περιεχομένου, δεδομένου ότι το αφήγημα του Λευκού Οίκου είναι ότι συστηματικά δημοσιεύει «fake news» σε σχέση με τον Τραμπ.