Απόλυτη επιβεβαίωση του Flash.gr: Στον πάγκο της Εθνικής ο Σπανούλης μέχρι το 2027

Όπως σας είχε ενημερώσει με αποκλειστικές πληροφορίες το flash.gr, ο Βασίλης Σπανούλης θα βρίσκεται στον «γαλανόλευκο» πάγκο, μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 και... βλέπουμε.

Ο Βασίλης Σπανούλης σε ερώτηση που είχε γίνει μετά το Ολυμπιακός-Μονακό, απάντησε στα σενάρια που τον θέλουν να μένει στον πάγκο της Εθνικής με ένα χαμόγελο... γεμάτο μηνύματα «Θα το μάθετε σύντομα». Όπως φαίνεται το χαμόγελο του έκρυβε από πίσω χαρούμενο μήνυμα για τον ίδιο και την Εθνική.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής ομάδας. Προ ημερών είχε γίνει γνωστό ότι επιθυμία και των δύο πλευρών ήταν η συνέχιση της συνεργασίας τους, τουλάχιστον μέχρι το Παγκόσμιο κύπελλο του 2027.

Η ομοσπονδία ευχαρίστησε τη διοίκηση της Μονακό για τη συνεργασία. Ακόμη, η ομοσπονδία έκανε αναφορά στις ομάδες και ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να κατανοήσουν τη σημασία των αγώνων και να διαθέσουν τους παίκτες τους στην Εθνική, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόκριση.

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.



Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κυπέλλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.



Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.



H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.



Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΚ.