«Aπόλυτη παραποίηση» απαντά η Ουάσιγκτον για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη (27/5) πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), «δεν αληθεύει» και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα «απόλυτο επινόημα».



Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.



Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.



Το μνημόνιο συνεννόησης είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές φαίνεται να συζητούν την προοπτική μιας συμφωνίας, φαίνεται επίσης να υπάρχουν ορισμένα σημεία τριβής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Και οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κινδυνεύει να υπονομεύσει την υποστήριξη του κ. Τραμπ, ειδικά αν θεωρηθεί ότι κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη.

«Ένδειξη κακής πίστης»

Το Ιράν κατήγγειλε τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας ως ένδειξη «κακής πίστης και αναξιοπιστίας», καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη για να υποστηρίξει ότι ακόμη και αν η Τεχεράνη προσέφερε πλήρη παράδοση, τα μέσα ενημέρωσης θα παρουσίαζαν το τέλος της σύγκρουσης ως μια «αριστουργηματική και λαμπρή νίκη» του Ιράν.

Αλλά ακόμη και ορισμένοι εντός του στενού κύκλου του κ. Τραμπ φαίνονται σκεπτικοί. Οι γερουσιαστές Ρότζερ Γουίκερ από το Μισισιπή, Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα και Τεντ Κρουζ από το Τέξας δήλωσαν ότι τμήματα των προτάσεων που δημοσιοποιήθηκαν φαίνονται υπερβολικά ευνοϊκά για την Τεχεράνη. Λένε ότι οι όροι μοιάζουν πολύ με τη συμφωνία για τα πυρηνικά που επιτεύχθηκε με το Ιράν από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, την οποία ο κ. Τραμπ ακύρωσε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

