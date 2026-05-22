Απών από τον γάμο του γιου του ο Ντόναλντ Τραμπ - «Πρέπει να μείνω στον Λευκό Οίκο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (22/5) πως δεν θα δώσει το «παρών» στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την κοσμική του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον, επικαλούμενος αυξημένες κυβερνητικές υποχρεώσεις.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως, παρά την επιθυμία του να βρεθεί στο πλευρό του γιου του σε μία τόσο σημαντική στιγμή, οι εξελίξεις και οι απαιτήσεις της διακυβέρνησης δεν του επιτρέπουν να αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

«Αν και ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι με τον γιο μου, τον Ντον Τζούνιορ και το νεότερο μέλος της Οικογένειας Τραμπ, τη μέλλουσα σύζυγό του, Μπετίνα, συνθήκες που αφορούν την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θεωρεί «σημαντικό να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και στον Λευκό Οίκο αυτή τη χρονική περίοδο», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι πολιτικές εξελίξεις και οι υποχρεώσεις της προεδρίας προέχουν.

Σύμφωνα με το CNN, ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της Μπετίνα Άντερσον θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο στις Bahamas, σε ιδιωτικό νησί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με περιορισμένο αριθμό καλεσμένων.