APON: Παντρεύτηκε κρυφά τη σύντροφό του λίγο πριν γίνουν γονείς – Οι φωτογραφίες του γάμου

«Ευχαριστώ κυρίως την γυναίκα μου που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά μπαμπά» είπε ο APON, ξεσηκώνοντας το στάδιο TAE KWON DO το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου στα MAD VMA AWARDS. Το κοινό δεν σταμάτησε να τον χειροκροτάει μέχρι να κατέβει από τη σκηνή και να καθίσει στη θέση του. Ο τραγουδιστής που έκανε την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της συντρόφου του, είπε στην ίδια πρόταση και το άλλο μυστικό: τον γάμο τους.

O Αpon, ένας καλλιτέχνης που τον αγάπησε πολύ ο κόσμος, έχει επιλέξει να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Για αυτό και δεν είχε ανακοινώσει μέχρι τώρα την εγκυμοσύνη της Έφης, της συντρόφου του. Ο τραγουδιστής κράτησε μυστικό και τον πολιτικό τους γάμο, ο οποίος έγινε σε πολύ στενό κύκλο στις αρχές Ιουνίου.

Η σύζυγός του πλέον, Έφη Παππά, που και εκείνη έχει επιλέξει τη διακριτικότητα, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους στον λογαριασμό της στο instagram, χωρίς να αποκαλύπτει πουθενά το πρόσωπο και το όνομα του APON.

Η 33χρονη Έφη είναι ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου στα δυτικά προάστια και σπάνια αναρτά κοινές τους φωτογραφίες.

Δείτε αυτά που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram: