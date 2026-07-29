Απόψε κοιτάμε ψηλά: Το «Κόκκινο Ελάφι» φωτίζει τον ουρανό σε μια Πανσέληνο υπερθέαμα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού ετοιμάζεται να καθηλώσει όσους στρέψουν το βλέμμα τους στον νυχτερινό ουρανό.

Η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» (Buck Moon), κορυφώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για παρατήρηση ενός από τα πιο φωτεινά φεγγάρια της χρονιάς.

Η Σελήνη θα φτάσει στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, ωστόσο το θέαμα θα είναι ορατό ήδη από το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, όταν το ολόγιομο φεγγάρι θα ανατέλλει στον νοτιοανατολικό ορίζοντα.

(IMAGO / Pond5 Images)

Γιατί το λένε «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού»



Η ονομασία της συγκεκριμένης πανσελήνου έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής. Το Buck Moon πήρε το όνομά του από τα αρσενικά ελάφια, τα οποία αυτή την εποχή του χρόνου αρχίζουν να αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα.

Τα κέρατα αυτά στην αρχή καλύπτονται από ένα μαλακό, βελούδινο στρώμα δέρματος, το οποίο τα προστατεύει μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους και να αποκτήσουν την τελική τους μορφή.

Σε αρκετές περιοχές συναντάται και η ονομασία «Red Deer Full Moon», ενώ άλλες παραδόσεις συνδέουν την πανσέληνο του Ιουλίου με τη φύση και την εποχική αναγέννηση.

Το φεγγάρι που θα μοιάζει μεγαλύτερο απ’ ό,τι είναι



Όσοι παρατηρήσουν την πανσέληνο την ώρα που θα ανατέλλει ίσως έχουν την αίσθηση ότι βλέπουν μια μεγαλύτερη Σελήνη από τη συνηθισμένη.

Πρόκειται για τη γνωστή «ψευδαίσθηση της Σελήνης», ένα οπτικό φαινόμενο που δημιουργείται όταν ο σεληνιακός δίσκος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, δίπλα σε κτίρια, δέντρα ή άλλα στοιχεία του τοπίου.

Στην πραγματικότητα, η Σελήνη δεν μεγαλώνει και η απόστασή της από τη Γη δεν αλλάζει σημαντικά. Η εντύπωση του τεράστιου φεγγαριού δημιουργείται από τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται το μέγεθος αντικειμένων όταν αυτά συγκρίνονται με το περιβάλλον τους.

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Οι παλιές ονομασίες που συνδέουν το φεγγάρι με τη φύση



Η πανσέληνος του Ιουλίου δεν έχει μόνο μία ονομασία. Πολλοί λαοί τη συνέδεσαν με φαινόμενα της φύσης, τη γεωργία και την εποχική αφθονία.

Μεταξύ άλλων έχει αποκληθεί:

«Φεγγάρι των Μούρων», λόγω της εποχής ωρίμανσης πολλών καρπών.

«Φεγγάρι του Ώριμου Καλαμποκιού», από τους Cherokee.

«Φεγγάρι των Σμέουρων», σε παραδόσεις των Algonquin και Ojibwe.

«Salmon Moon», λόγω της εποχής επιστροφής των σολομών σε ορισμένες περιοχές.

Κάθε ονομασία αφηγείται μια διαφορετική ιστορία για τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο.

Μύθοι και επιστήμη γύρω από την πανσέληνο



Η πανσέληνος ανέκαθεν συνδεόταν με μύθους για αλλαγές στη συμπεριφορά, την ψυχολογία και τον ύπνο. Ακόμη και η λέξη «lunatic» στα αγγλικά προέρχεται από τη λατινική λέξη luna (Σελήνη), καθώς για αιώνες υπήρχε η πεποίθηση ότι το φεγγάρι επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η πανσέληνος μπορεί να έχει μικρή επίδραση στον ύπνο ορισμένων ανθρώπων, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν τους παλιούς μύθους για ακραίες αλλαγές στη διάθεση ή στη συμπεριφορά.

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Πώς να απολαύσετε το «Φεγγάρι του Ελαφιού»



Για καλύτερη θέαση, οι ειδικοί προτείνουν ένα σημείο μακριά από έντονο τεχνητό φωτισμό. Η καλύτερη στιγμή είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου, όταν η Σελήνη θα εμφανιστεί χαμηλά στον ορίζοντα και η οπτική ψευδαίσθηση θα κάνει το θέαμα ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Ένα φαινόμενο που δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, αλλά μόνο έναν καθαρό ουρανό και λίγα λεπτά παρατήρησης, θα θυμίσει για ακόμη μία φορά γιατί η Σελήνη παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά σύμβολα της ανθρώπινης φαντασίας.