Απόψε ο Τελικός της Eurovision: Σταθερά στην τρίτη θέση ο Akylas - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του το βράδυ της Παρασκευής στην κρίσιμη πρόβα όπου ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στη Eurovision, ο Akylas με το ξεσηκωτικό του τραγούδι «Fertο» θα επιχειρήσει να λάβει τη θετική ψήφο του κοινού απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, στον μεγάλο Τελικό.

Οι εμφανίσεις βιντεοσκοπήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, καθώς από την ψήφο των επιτροπών προκύπτει το 50% του τελικού αποτελέσματος.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος εμφανίζεται στην 6η θέση στον 70ο μουσικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στη Βιέννη ωστόσο ήδη το κλίμα έχει, κάπως, διαμορφωθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, το κοινό που βρίσκεται στην αρένα του σταδίου είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδες με την εμφάνιση του Akylas και ο ίδιος παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση των προγνωστικών έχοντας μπροστά του την Αυστραλία και τη Φινλανδία.

Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla», κατάφερε και εκείνη να περάσει στον τελικό, και θα εμφανιστεί στην 21η θέση της μεγάλης βραδιάς. Πρόκειται για δυο τραγούδια που το κοινό της Eurovision έχει αγκαλιάσει θερμά αφού έχουν δυνατό ρυθμό.

Σημειώνεται ότι, ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από το Wiener Stadthalle στις 22:00 από την ΕΡΤ.

Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, διαγωνίζεται στην 8η θέση, ενώ η Φινλανδία, που παραμένει πρώτη στα στοιχήματα, στη 17η θέση.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels, «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis, «Nân» Ελλάδα: Akylas, «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse» Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN, «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga» Κροατία: LELEK, «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe, «Regarde !» Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA, «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA, «My System» Κύπρος: Antigoni, «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Πώς θα ψηφίσετε

Και φέτος, οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα τους, αν παρακολουθούν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τους φορέα. Αξίζει να τονιστεί ότι οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στηρίξουν με τη θετική τους ψήφο την προσπάθεια του Akylas.

Κάθε χρήστης του televoting έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων. Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει: