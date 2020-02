Non Dom - Μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας

Non Dom - Μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα: Ο διευθυντής του flash gr Γιώργος Καραμέρος γράφει για την απόφαση της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει το Non Dom (εκ του non domiciled), τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

Non Dom - Μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα: Η είδηση πως το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά άμεσα στην ενεργοποίηση του Non Dom (εκ του non domiciled), δηλαδή της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και της φορολόγησης εισοδημάτων αλλοδαπής με κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επενδύσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ κινητές αξίες, ακίνητα ή επιχειρήσεις είναι καταρχάς θετική.

Όποιος δηλαδή επιλέγει να διαμείνει στην Ελλάδα θα φορολογείται ετησίως έως και 100.000 ευρώ στο παγκόσμιο εισόδημά του. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε γρήγορα να καταστήσει την χώρα ένα είδος φορολογικού καταφυγίου. Εδώ όμως έρχεται η δεύτερη ανάγνωση. Πρέπει να αφορά μόνο τους πολύ πλούσιους; Η χαμηλή φορολόγηση σε στελέχη και φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργά και παραγωγικά και που αποφασίζουν να έρθουν και να δουλέψουν στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι αποδοτικότερη για τη χώρα και τους ήδη κατοίκους της.

Το σύστημα Non Dom ή Non Habitual Residence εφαρμόζεται στην Πορτογαλία από το 2009, και από την καθιέρωση του και μετά, οι πορτογαλικές αρχές δέχονται πλούσιους ανθρώπους και οικογένειες να μετακομίσουν στην Πορτογαλία χρησιμοποιώντας ευεργετική φορολογική μεταχείριση για τα πρώτα δέκα χρόνια που ζουν στη χώρα. Παρόλο που αυτό μπορεί να ακούγεται σαν προστασία των πλουσίων, είναι στην πραγματικότητα ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι ανοικτό όχι μόνο σε πλούσιους ή μεγαλοσυνταξιούχους της Βόρειας Ευρώπης αλλά και σε μία σειρά επαγγελματικών στελεχών με ορισμένες ιδιότητες απασχόλησης.

Οι Πορτογάλοι τους αποκαλούν επαγγελματίες «υψηλής προστιθέμενης αξίας». Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία μπορείς να επωφεληθείς από έναν χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Τα επαγγέλματα είναι τα ακόλουθα:

Αρχιτέκτονες ή μηχανικοί

Ηθοποιός, καλλιτέχνης ή μουσικός

Γιατρός ή οδοντίατρος

Δάσκαλος ή λέκτορας

Ανώτερα διοικητικά στελέχη

Με αυτό τον τρόπο οι Ίβηρες μεγάλωσαν τη δεξαμενή προσέλκυσης ενδιαφερομένων και απευθύνθηκαν σε πιο παραγωγικές τάξεις ώστε να συγκρατήσουν στη χώρα τους την προστιθέμενη επαγγελματική αξία των ωφελούμενων από τις φοροαπαλλαγές.

Γιατί λοιπόν να μην ακολουθήσουμε ή και να βελτιώσουμε το παράδειγμα της Πορτογαλίας; Αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζει το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει κίνδυνος να απευθύνεται μόνο σε εκατομμυριούχους που επιθυμούν να φόροαποφύγουν από τις χώρες τους. Και λέμε υπάρχει κίνδυνος διότι πιθανότατα δεν θα έχει και ιδιαίτερο αποτέλεσμα δεδομένου ότι οι πλούσιοι πηγαίνουν την φορολογική τους έδρα σε χώρες που διαχρονικά είναι σταθερές και δεν αλλάζουν εύκολα οι μεταβλητές. Εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση υπάρχει και ο χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε το πρόγραμμα να είναι και ελκυστικό για τους μη συνήθεις κατοίκους «επενδυτές» αλλά και αποδοτικότερο για την Ελληνική οικονομία και κοινωνία.