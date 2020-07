Έχουμε γράψει πρόσφατα για τον σύγχρονο ιστορικό κρίσιμο ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων στο Αιγαίο με αφορμή και το βιβλίο των Ιγνατίου Μελέτη αλλά στην τρέχουσα συγκυρία το πιστόλι από τον Ερντογάν βγήκε στο τραπέζι νωρίτερα από ότι περιγράφαμε επίσης στις αρχές Ιουνίου. Με καμιά εξηνταριά ελληνικά και τουρκικά πλοία παρατεταγμένα στο Αιγαίο νοτίως της Χίου και λίγες ώρες μετά την έκδοση της τουρκικής navtex για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νότια του Καστελόριζου η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και έχει αξία να δούμε την αντίδραση (;) των λεγόμενων Μεγάλων Δυνάμεων.

Οι Ευρωπαίοι ακόμα ξεκουράζονται από το πενθήμερο μπαράζ συσκέψεων στις Βρυξέλλες. Οι Ρώσοι κοιτάζουν πρώτα τη Λιβύη και πως θα την μοιράσουν με τους Τούρκους. Οι ΗΠΑ (που απομένουν) αν και είχαν ενημερωθεί από την ελληνική πλευρά επίσημα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ βγήκε και απάντησε σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών κάνοντας λόγο για «αμφισβητούμενα ύδατα», γκριζάροντας επί της ουσίας την περιοχή, ζητώντας βέβαια τυπικά από την Άγκυρα να μην προχωρήσει στις έρευνες για να μην κλιμακωθεί η ένταση!

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μία NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή», είναι η μετάφραση της δήλωσης που ακολουθεί: «The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region».

Ο εύλογος προβληματισμός για την αμερικανική απάντηση ενισχύεται από το γεγονός πως νωρίτερα το απόγευμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, η οποία ήταν προγραμματισμένη μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του ΥΕΘΑ στην Ουάσινγκτον.

Είναι η παραπάνω δήλωση προϊόν, άγνοιας ή πολιτική βούληση;

Σύμφωνα μάλιστα με την χθεσινή σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο Έλληνας υπουργός, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογο του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελόριζου και την τουρκική navtex για έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προφανώς ο Έλληνας υπουργός δεν περιέγραψε ως αμφισβητούμενα τα χωρικά μας ύδατα. Εκτός αν ο Έσπερ δεν μίλησε ποτέ με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αλλά και πάλι η εξίσωση δεν βγαίνει υπέρ της Ελλάδας.

Είναι προφανές ότι σε αυτή την αναμέτρηση είμαστε μόνοι. Και στο εσωτερικό όχι και τόσο ενωμένοι. Η δημόσια ζωή και η δημοκρατία βρίθει κοριών, κασετών και οξύτητας. Αντί να συζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απειλούνται, κονταροχτυπιούνται στην Βουλή προσπαθώντας να στείλει ο ένας τον άλλον στο Ειδικό Δικαστήριο.

Έστω την ύστατη ώρα ας υπάρξει ενότητα. Όχι πως αρκεί εδώ που έφτασαν τα πράγματα και με τέτοιο γκριζάρισμα του Αιγαίου που το πιθανότερο είναι να μην οδηγήσει σε πόλεμο αλλά σε συνεκμετάλλευση. Εκτός αν επισήμως δεν μας στενοχωρεί και τόσο η εξέλιξη.