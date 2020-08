Η ευκολία με την οποία εκστομίζονται διάφορες ανακοινώσεις, είναι σαν τα bubble wrap που χρησιμοποιούμε ως αγχολυτικό, πιέζοντας μηχανικά τις φυσαλίδες τους με τα δάχτυλα.

O Υπουργός ΠΡΟΠΟ ανακοίνωσε λοιπόν χθες, ότι θα στέλνει στον εισαγγελέα όσους διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας για τον κορονοϊό μέσω Διαδικτύου. Επίσης ενημέρωσε ότι έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να παρεμβαίνει. Ήταν ένα μέτρο «bubble wrap» προς το κοινό. Μονάχα που αυτή τη φορά οι φυσαλίδες δεν είναι καθόλου αθώες.

Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Όλα τα σοβαρά θέματα υγείας και όχι μόνο, είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας, όμως αυτό εξαρτάται από την ευρύτητα της αντιλήψεώς σου. Όταν η λοιμωξιολόγος Γιαμαρέλλου μηνύει ότι «η θεία κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού και δεν μεταδίδει μικρόβια» δεν ανήκει στα fake news;

Η επιστήμη, με την οποία πορευόμαστε, λέει ότι ανήκει. Ωστόσο, αυτό που λείπει εν προκειμένω είναι οι αποδείξεις. Πώς δηλαδή θα αποδείξει ο εισαγγελέας ότι από το μήνυμα της Γιαμαρέλλου συγκεκριμένοι άνθρωποι επηρεάστηκαν και οδήγησαν τον κόσμο σε πράξεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους ίδιους, την οικονομία, τον τουρισμό κλπ.

Διότι το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα (δεν υπάρχει άλλο σχετικό), μιλά για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων που μπορούν να οδηγήσουν κόσμο σε πράξεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην πολιτεία. Και τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Λοιπόν δεν είναι δουλειά του εισαγγελέα αυτή η δίωξη, διότι αν μπούμε στη συγκεκριμένη λογική, το βαρέλι δεν έχει πάτο. Ούτε μπορούμε να εκχωρήσουμε στο υπουργείο ΠροΠο να ενεργεί ανθ’ ημών. Τονίζει ο υπουργός ΠΡΟΠΟ ότι «Η πολιτεία δεν θα επιτρέψει την δημιουργία εστιών κινδύνου της δημόσιας υγείας, από ανεύθυνες κοινωνικά συμπεριφορές». Ποιους θα προσπαθήσει λοιπόν να «μαζέψει» το υπουργείο και πού ακριβώς σταματάει το «μάζεμα»; Και πόσος κόσμος μπορεί να θεωρεί αύριο ότι για «μάζεμα» είναι εκείνος, ή άλλη, εσύ, εγώ; Εν ολίγοις ποια είναι η κρίσιμη μάζα;

Αν ξεκινήσει να παίζει η ορχήστρα στο ρυθμό της «εθνικής ασφάλειας», θα διαπιστώσουμε ότι τα πάντα αφορούν στην «εθνική ασφάλεια»… Πιθανόν και το τι μάρκα τσιγάρα καπνίζουμε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Επίσης να θυμηθούμε ότι τα βιβλία δεν τα έκαψαν στη Γερμανία μέσα σε ένα βράδυ. Προετοιμαζόταν το έδαφος καιρό. Εν ολίγοις τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται, πίσω από το δέντρο υπάρχει το δάσος.

By the way την περασμένη εβδομάδα εγκαινίασε και ο Ερντογάν τέτοιες τακτικές για το διαδίκτυο. Εννοείται πως το έπραξε για λόγους εθνικής ασφάλειας.