Το ζήτημα της ηθικής δημιουργείται εντός και δια της ιστορίας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι πολιτικών ζητημάτων. Βρισκόμαστε ακόμα εντός καθεστώτος πανδημίας -δεν θα πω ότι αντιμετωπίζουμε δεύτερο κύμα διότι δεν νομίζω ότι ολοκληρώσαμε ποτέ το πρώτο-.

Παράλληλα δεχτήκαμε μία ύφεση 15,2% για το 2ο τρίμηνο και μας υπολείπονται ακόμα άλλα δύο. Κι ας προέβλεπε ο κος Στουρνάρας 4% εν μέσω lock dow (περιττό να προσθέσω ότι αν μια τόσο λάθος πρόβλεψη την έκανε ο οποιοσδήποτε επιστήμονας ή επαγγελματίας από σε θέση ευθύνης θα είχε αυτόματα χάσει τη δουλειά του).

Σκηνή πρώτη

Στην πρώτη σκηνή του έργου οι ιθύνοντες προτρέπουν τον πληθυσμό σε μαζικά τεστ με την επιστροφή τους από διακοπές. Ο μαζικός έλεγχος με τεστ είναι μια στρατηγική όντως αναγκαία αυτή την περίοδο.

Με την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών να υφίστανται ήδη τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης κι ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες χορηγούνται στους πολίτες μαζικά δωρεάν τεστ που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ανακοινώνει ότι δεν πληρεί προϋποθέσεις για να συνεχίσει να κάνει τεστ covid-19, λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων. Αλλά η αιτιολογία που δίνει προκαλεί το κοινό αίσθημα.

Δηλώνει ανεπάρκεια επειδή έγινε «αλόγιστη χρήση» των τεστ. Ποιοι έκαναν αλόγιστη χρήση; «Εσείς οι άλλοι»… δημόσια νοσοκομεία και πολίτες. Εσείς οι άλλοι λοιπόν, ανεξαρτήτως αν σας λέμε να κάνετε μαζικά τεστ, αφού κάνατε αλόγιστη χρήση τώρα θα πληρώσετε. (το κόστος ενός τεστ στο δημόσιο κοστίζει 13 ευρώ το αντίστοιχο σε ιδιωτικό κέντρο κυμαίνεται από 65 έως 120 ευρώ).

Σκηνή Δεύτερη

Τούτων δοθέντων, με έγγραφο ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Παναγιώτης Στάθης, υποδεικνύεται προς τους διοικητές των νοσοκομείων της Περιφέρειάς του να συνάψουν σύμβαση με συγκεκριμένο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, το Central Lab Α.Ε. Όμιλος Ιατρική Διάγνωση». Στο οποίο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο «επιστημονικός υπεύθυνος» λόγω της ιδιότητας του Επίκουρου Καθηγητή Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ που κατέχει, είναι ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο οποίος by the way είναι προβεβλημένο μέλος της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων και αναπληρωματικός εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Φυσικό επόμενο είναι όλο αυτό το γαϊτανάκι να προκαλέσει ερωτήματα και αντιδράσεις. Είναι νόμιμο και ηθικό ένας επιστήμονας, κυβερνητικά αρμόδιος να ενημερώνει τους πολίτες και να πείθει την κοινή γνώμη για την ανάγκη προστασίας από τον κορονοϊό, να έχει παράλληλα και την επιστημονική ευθύνη του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου με το οποίο προτρέπονται δημόσια νοσοκομεία να συνάψουν σύμβαση; Έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για αλισβερίσι; Ακόμα κι αν το συγκεκριμένο διαγνωστικό έσπευσε να κρύψει κάτω από το χαλί το όνομα του του κ Μαγιορκίνς από την ιστοσελίδα του, όταν γνωστοποιήθηκε η υπόθεση.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι αξιοσέβαστος και αναγκαίος. Και οι συνεργασίες με το δημόσιο επιθυμητές. Αλλά το συγκριμένο θέμα τίποτα υγιές δεν φαίνεται να έχει. Όπως διαπιστώθηκε περίτρανα μόνο η δημόσια πρόληψης, φροντίδας και περίθαλψης μπορεί να την διαχειριστεί και μόνο αυτή μπορεί να είναι για όλους μας. Δεν επιτρέπεται η πανδημία να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία των «αγορών».

Πράξη Τρίτη και Αυλαία

Δείτε Big Brother, αποκοιμίζει με τον πόνο του άλλου και δεν θερίζει. Kι αν είστε τυχεροί μπορείτε να δείτε και τον Κώστα Σημίτη, μπροστά στις κάμερες, να κάνει την πρώτη ανάληψη από ΑΤΜ σε ευρώ. Τρελό déjà vu…