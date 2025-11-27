«Θα πω όλη την αλήθεια»: Τι λέει μέσα από τη φυλακή η δολοφόνος της πεθεράς της στη Σαλαμίνα

Διάθεση συνεργασίας με τις Αρχές φαίνεται να έχει η 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. «Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», ανέφερε σε δήλωση που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

«Έμεινε στο αυτοκίνητο μισή ώρα πριν μπει στο σπίτι της 75χρονης σκεπτόμενη τι πάει να κάνει», ανέφερε η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα.

«Έλειπε η γυναίκα που την πρόσεχε όταν τη σκότωσε»

Όσο περνούν οι ημέρες η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης συνεχίζουν να έρχονται στο φως απίστευτες λεπτομέρειες και στοιχεία που συνθέτουν ένα σκοτεινό παζλ. Όπως όλα δείχνουν η 46χρονη φέρεται να οδηγήθηκε στο έγκλημα λόγω οικονομικών αδιεξόδων και εθισμού στον τζόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νύφη της δολοφονημένης 75χρονης, μετά το σύμφωνο συμβίωσης με τον γιο του θύματος, η ηλικιωμένη τους είχε εμπιστευθεί 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της. Το ποσό όμως «χάθηκε», με την αστυνομία να εκτιμά ότι η δράστις το είχε χάσει στον τζόγο. Ο σύζυγός της μάζεψε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψουν, αλλά η 46χρονη αδυνατούσε να καλύψει τις τελευταίες 2.000.

Προμελετημένη ληστεία που έγινε δολοφονία

Στην Αστυνομία έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, η 46χρονη κατέβηκε από την πλευρά του βουνού, έχοντας προηγουμένως στρέψει με εφαρμογή τις κάμερες ασφαλείας σε άλλα σημεία. Αυτό που όμως μάλλον δεν ήξερε η 46χρονη είναι πώς έπρεπε να απενεργοποιήσει και την καταγραφή ήχου, που ήταν σημαντικό στοιχείο για την εξιχνίαση της δολοφονίας από τις αρχές. Η δράστις σκηνοθέτησε την ληστεία, έσπασε το παράθυρο και μπήκε στο σπίτι με καλυμμένο πρόσωπο.

Με απειλές απαίτησε από την ηλικιωμένη τα χρήματα. Όταν φοβήθηκε ότι εκείνη την αναγνώρισε, άρχισε να τη χτυπά με μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι. Στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στον λαιμό, στο κεφάλι και στα πλευρά. Αφαίρεσε περίπου 8.000 ευρώ και διέφυγε με το αυτοκίνητο του πατέρα της.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που «μίλησε»

Παρότι οι κάμερες στραφήκαν αλλού, κατέγραψαν ηχητικά ολόκληρη τη σκηνή διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Ακούγονται οι πιέσεις, ο ξυλοδαρμός και οι εκκλήσεις της 75χρονης: «Αγόρι μου, μην με χτυπάς…»

Λίγο πριν δεχτεί τα μοιραία χτυπήματα, η 75χρονη ψελλίζει το «Πάτερ ημών». Το ηχητικό, μαζί με ίχνη αίματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου της δράστιδος, οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Η νύφη ομολόγησε τη δολοφονία το πρωί της Τρίτης 25/11, λέγοντας: «Το έκανα εγώ… Με οδήγησαν τα οικονομικά αδιέξοδα και ο φόβος ότι θα με αναγνώριζε».

Έξω από το σπίτι της 75χρονης, τέσσερα μικρά φαναράκια καίνε ακόμη. Λέγεται πως τα άφησαν τα πέντε παιδιά της, ως ένα σιωπηλό αντίο.