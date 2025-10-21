Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας - Επίθεση Φλωρίδη στο ΠΑΣΟΚ, η αντίδραση Ανδρουλάκη

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από σύσσωμη την αντιπολίτευση, απορρίφθηκαν με τις ψήφους της ΝΔ οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που υπέβαλαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας.

Υπεραμυνόμενος της συνταγματικότητας της ρύθμισης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως μετατρέπεται σε παρακολούθημα των «κομματιών» της Αριστεράς.

«Κατάντια είναι αυτή! Να μας κάνεις μαθήματα στο ΠΑΣΟΚ…» ακούστηκε τότε να φωνάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Γιώργο Φλωρίδη να επιμένει πως το ΠΑΣΟΚ, με το «κειμενάκι» που κατέθεσε, προσέφυγε, όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, σε «επιπόλαια νομικίστικα τερτίπια επειδή δεν έχει αφήγημα».

Όσο για τα κόμματα δεξιά της Δεξιάς, ο Γιώργος Φλωρίδης έκανε λόγο για «ψευδοπατριωτική απάτη από τους δήθεν υπερπατριώτες, οι οποίοι συντάχθηκαν με εθνομηδενιστικά επιχεηρήματα».

Τελικώς, οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκαν με δια εγέρσεως ψηφοφορία.

Νωρίτερα, ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, έδειξε στο Σώμα φωτογραφίες του Άδωνι Γεωργιάδη από το Σύνταγμα, λέγοντας πως «η γελοιότητα» είναι μεγαλύτερο «βασανιστήριο» από την αντισυνταγματικότητα.

«Ακολουθούν σκληρές εικόνες... Δείτε τον πορωμένο μπαχαλάκια. Δείτε. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι στον πυρήνα του χώρου. Στο “Μένουμε Ευρώπη”. Και εδώ βλέπετε φωτογραφία από τα σκαλάκια του Κοινοβουλίου, στη διαδήλωση για τις Πρέσπες», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, διερωτώμενος την ίδια στιγμή «πού είναι ο υπουργός Άμυνας να υπερασπιστεί την τροπολογία; Περιφρόνηση της Βουλής είναι αυτό ή περιφρόνηση του πρωθυπουργού;».

«Αποσύρετε την τροπολογία ή αλλιώς τολμήσετε να την εφαρμόσετε!», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Για «καθεστωτική» νοοτροπία, μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καταγγέλλοντας «ποινικοποίηση και ανακοπή κάθε συλλογικής δράσης, διαμαρτυρίας και συγκέντρωσης μπροστά από την Βουλή, γιατί οι διαμαρτυρίες δεν γίνονται στο μνημείο αλλά στην Βουλή».