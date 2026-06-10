Απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού AKTOR, στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο

Εξελίξεις υπάρχουν στο μέτωπο των δικαστικών και πειθαρχικών υποθέσεων που αφορούν τους δύο «αιώνιους», καθώς η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προς τον ΕΣΑΚΕ για ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ απορρίφθηκε.

Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ ζητώντας μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Νίκο Λεπενιώτη, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία τους με την ποινή που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η εκδίκαση των συγκεκριμένων προσφυγών έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Παράλληλα, σήμερα (10/6) αναμένεται να εκδικαστούν νέες καταγγελίες του Ολυμπιακού κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, του άμεσου συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ, αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Υπενθυμίζεται ότι στον Γιώργο Μπαρτζώκα έχει επιβληθεί πρόστιμο συνολικού ύψους 60.000 ευρώ, εκ των οποίων 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ και 10.000 ευρώ από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Από την πλευρά του, ο Νίκος Λεπενιώτης τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα και πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εισόδου ενός μήνα και πρόστιμο 30.000 ευρώ.