Απόρριψη της αγωγής κατά της Apple για υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Απορρίφθηκε τελικά η συλλογική αγωγή κατά της Apple, που ζητούσε την καταδίκη του κολοσσού για την ύπαρξη και διανομή υλικού παιδικής κακοποίησης μέσω της πλατφόρμας της. Στη δικαιοσύνη είχαν προσφύγει δύο άτομα για υποθέσεις «CSAM» που είχαν εντοπιστεί στο iCloud της Apple, δηλαδή για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η δικαστική απόφαση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, η εταιρεία ως γραμμή υπεράσπισης υποστήριξε πως δεν φέρει ευθύνη για το τι δημοσιεύεται και διανέμεται από τους χρήστες της, βασιζόμενη στο άρθρο του 230 του αμερικανικού δικαίου. Ο νόμος αυτός απαλλάσσει ουσιαστικά τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό χώρο από την ευθύνη να ελέγχουν και να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις διανομής παράνομου υλικού.

Εξού και η έδρα του δικαστηρίου, η δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Noël Wise, ως προς την απαλλαγή της εταιρείας από τις κατηγορίες σημείωσε πως «δεν υπάρχει υφιστάμενος νόμος που να απαιτεί από τις εταιρείες να εντοπίζουν προληπτικά και να αναφέρουν το CSAM», συμπληρώνοντας πως «εναπόκειται στους νομοθέτες, και όχι στο δικαστήριο, να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που συμβάλλει στην εκμετάλλευση των παιδιών».

Η δικαστική απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν μπορεί να ξαναπραγματοποιηθεί προσφυγή για την υπόθεση. Παρόλ' αυτά, κρίνεται πιθανό πως η αθώωση της Apple θα μπορούσε να σημάνει την (επαν)έναρξη της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ αλλά και ευρύτερα για το αν θα πρέπει να τεθούν όρια και έλεγχοι στην ψηφιακή δραστηριότητα, ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά και ποιος ο φορέας που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή τους.

Οι δύο πλευρές του νομίσματος

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα δυσεπίλυτο, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος της παραβίασης της ιδιωτικότητας των χρηστών σε περίπτωση που υπάρξει νομικά η δυνατότητα (ή και η απαίτηση) οι διαδικτυακές πλατφόρμες να ελέγχουν εν γένει το υλικό που δημοσιεύεται και να παρεμβαίνουν. Και, από την άλλη, τίθεται το ζήτημα να μην δημιουργείται μια καινούργια «αγορά» για τέτοιου είδους αποτρόπαιες και εγκληματικές ενέργειες όπως είναι η διανομή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο, και πώς θα μπορούσε να υπάρξει αντιμετώπισή τους.

«Αυτή η απόφαση απλώς εντείνει τον επείγοντα χαρακτήρα των εκκρεμών νομοθετικών προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τη ζημία που προκαλείται από τις σχεδιαστικές τους επιλογές», δήλωσε η Hillary Nappi, η δικηγόρος των ενάγοντων στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με το CNN, η Apple έχει δεχθεί και κατά το παρελθόν έντονες επικρίσεις ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να εμποδίσει κακόβουλους παράγοντες να δραστηριοποιούνται στα συστήματά της, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται και άλλη μία αγωγή εναντίον της πάλι με την κατηγορία ότι η εταιρεία επέτρεψε την αποθήκευση και διανομή CSAM στο iCloud. Αυτή η αγωγή έχει κατατεθεί από τον γενικό εισαγγελέα της Δυτικής Βιρτζίνια τον Φεβρουάριο και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται, επίσης, πως το 2021, η Apple υπαναχώρησε από ένα σχέδιο για τον εντοπισμό υποθέσεων CSAM στο iCloud, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο κοινό καθώς ο εντοπισμός των υποθέσεων θα γινόταν απευθείας στις συσκευές των χρηστών, εγείροντας ζητήματα παραβίασης της ιδιωτικότητας.



Νωρίτερα φέτος, πάντως, δύο δικαστικές υποθέσεις στις ΗΠΑ παρέκαμψαν το Άρθρο 230, με τη Meta και το YouTube να βρίσκονται υπεύθυνες για ζημίες που υπέστησαν οι χρήστες τους, εστιάζοντας στις σχεδιαστικές επιλογές των εταιρειών, με τη Μeta να επιδικάζεται πως πρέπει να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις για τη μία υπόθεση, ενώ για τη δεύτερη υπόθεση η απόφαση του δικαστηρίου έκρινε πως η Meta και το YouTube έπρεπε να καταβάλουν από κοινού 6 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.