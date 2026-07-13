Απόρριψη της βουλευτικής έδρας από Χρήστο Σπίρτζη για λόγους «πολιτικής αξιοπρέπειας»

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Επιστολή απηύθυνε ο Χρήστος Σπίρτζης προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία του γνωστοποιούσε τους λόγους γιατί δεν προτίθεται να δεχτεί τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών για την κάλυψη της βουλευτικής θέσης μετά την παραίτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου από το αξίωμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του ο Χρήστος Σπίρτζης:

«Οι διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές και η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπουν να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα της Α' Ανατολικής Αττικής».

Μετά και την επίσημη άρνηση του Χρ. Σπίρτζη, η έδρα περνάει στη Μυρτώ Κοροβέση.