Απόρριψη της βουλευτικής έδρας από Χρήστο Σπίρτζη για λόγους «πολιτικής αξιοπρέπειας»
Τι λέει στην επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
Επιστολή απηύθυνε ο Χρήστος Σπίρτζης προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία του γνωστοποιούσε τους λόγους γιατί δεν προτίθεται να δεχτεί τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών για την κάλυψη της βουλευτικής θέσης μετά την παραίτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου από το αξίωμα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του ο Χρήστος Σπίρτζης:
«Οι διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές και η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπουν να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα της Α' Ανατολικής Αττικής».
Μετά και την επίσημη άρνηση του Χρ. Σπίρτζη, η έδρα περνάει στη Μυρτώ Κοροβέση.