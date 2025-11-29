Αποστολάκης: «Έχουν κλείσει τους κύκλους τους ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά» - Τι είπε για το βιβλίο Τσίπρα

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική σύστασης ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής (28/11) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24. «Δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρα μιας τέτοιας κίνησης αλλά εγώ σε γενικές γραμμές είμαι θετικός σε συνεννοήσεις και στις συνενώσεις δυνάμεων», τόνισε.

Όπως εξήγησε ο ανεξάρτητος βουλευτής, «η δύναμη της πολιτικής είναι αυτή: όταν αρχηγοί μπορούν να τραβήξουν την ίδια γραμμή πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα τότε μπορεί να προκύψει κάτι θετικό. Ποτέ δεν έχει προκύψει κάτι θετικό από τις φαγωμάρες και τις αντιπαραθέσεις».

Πρόσθεσε πως δεν είναι μόνο δική του άποψη αλλά «όλου του κόσμου» που ζητά μια προοδευτική συνεργασία. «Νομίζω κανείς δεν πρέπει να κόβει γέφυρες από τώρα», σχολίασε για την αρνητική στάση του Νίκου Ανδρουλάκη απέναντι στην προοπτική των συνεργασιών στην κεντροαριστερά.

«Ας αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως θα πάνε και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα να γίνει συζήτηση». Σε ερώτηση αν τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έχουν κλείσει τους κύκλους τους, ο κ. Αποστολάκης είπε: «Βεβαίως έχουν κλείσει τους κύκλους τους. Νομίζω ότι πρέπει να πατήσουν σε μια άλλη διάσταση». Εξήγησε πως δεν εννοεί ότι πρέπει να διαλυθούν οργανικά και ότι πρέπει να κατέβουν στις εκλογές και «θα κατέβουν» αλλά διευκρίνισε πως «όταν λέω ότι κλείνω τον κύκλο μου, σημαίνει ότι πρέπει να δω λίγο διαφορετικά τα πράγματα, σε σχέση με το πώς θα βλέπω μέχρι σήμερα... Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα αυτά δεν έχουν το αντίστοιχο αντίκτυπο στην κοινωνία».

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε πως είναι ένα «πολιτικό γεγονός, ούτε ένα ντοκουμέντο αλλά ούτε μια μυθοπλασία». Ο κ. Αποστολάκης πρόσθεσε πως η «Ιθάκη» αποτελεί μια μαρτυρία, όπως θα έλεγαν και οι ιστορικοί, ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν κεντρικό πρόσωπο σε γεγονότα τα οποία επηρέασαν και τη χώρα και τη ζωή μας».

Σε ερώτηση εάν με το βιβλίο διαφαίνεται το rebranding του πρώην πρωθυπουργού, ο πρώην ΥΕΘΑ ανέφερε πως αυτό δεν μπορεί να φανεί από ένα βιβλίο και ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε «τι θα κάνει και τι σχεδιάζει μετά από αυτό το βιβλίο» ο Αλέξης Τσίπρας. Επιπλέον τόνισε πως δεν πρέπει να εκληφθεί η συγγραφική απόπειρα του πρώην πρωθυπουργού ως ένα «πολιτικό κουτσομπολιό».