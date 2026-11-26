Έναν κρατήρα που εκτείνεται σε ολόκληρο το πλάτος της μίας πλευράς του Διμόρφου αποκάλυψε η αποστολή Hera της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), εξετάζοντας από κοντά τις συνέπειες της σκόπιμης πρόσκρουσης του διαστημικού σκάφους DART της NASA το 2022.

Οι εικόνες, που δημοσιοποιήθηκαν σε συνέντευξη Τύπου χθες Τετάρτη (25/11), δείχνουν ότι η πλευρά όπου σημειώθηκε η σύγκρουση έχει επιπεδωθεί, σχηματίζοντας έναν κρατήρα σε μέγεθος αθλητικού σταδίου. Παράλληλα, ο μικρός αστεροειδής περιστρέφεται πλέον χαοτικά, ενώ εκατοντάδες βράχοι περιφέρονται γύρω από το διπλό σύστημα.

Τι άλλαξε η πρόσκρουση του 2022

Ο Δίμορφος, με διάμετρο περίπου 151 μέτρων, περιφέρεται γύρω από τον μεγαλύτερο αστεροειδή Δίδυμο, διαμέτρου περίπου 730 μέτρων.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, το DART προσέκρουσε σκόπιμα στον Δίμορφο, στο πρώτο πείραμα πλανητικής άμυνας για την αλλαγή της κίνησης ενός αστεροειδούς. Η σύγκρουση μείωσε κατά περίπου 33 λεπτά τον χρόνο που χρειάζεται για μία περιφορά γύρω από τον Δίδυμο, περισσότερο από όσο είχε αρχικά προβλεφθεί.

Τα επίγεια τηλεσκόπια κατέγραψαν τη μεταβολή της τροχιακής περιόδου. Παρέμενε, όμως, ανοιχτό το ερώτημα για το τι είχε συμβεί στο ίδιο το σώμα του αστεροειδούς.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιστήμονα της Hera, Πατρίκ Μισέλ, οι ερευνητές εξέταζαν εάν η πρόσκρουση είχε δημιουργήσει κρατήρα, μεταβάλει το σχήμα του Διμόρφου ή αφήσει μεγάλο μέρος του αναλλοίωτο. Οι νέες παρατηρήσεις δείχνουν έναν συνδυασμό αυτών των ενδεχομένων: εκτεταμένη παραμόρφωση στην πλευρά της πρόσκρουσης, αλλά χωρίς ενδείξεις μεγάλων αλλαγών στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα πεδία βράχων στην υπόλοιπη επιφάνεια μοιάζουν με εκείνα που είχαν καταγραφεί στις εικόνες του DART το 2022.

Φωτ.: ESA

Εκατοντάδες βράχοι γύρω από τους αστεροειδείς

Μία ακόμη έκπληξη για την ομάδα της αποστολής ήταν ο εντοπισμός εκατοντάδων βράχων, μεγέθους λίγων μέτρων, που περιφέρονται γύρω από το σύστημα.

Όπως εξήγησε ο επιστήμονας της αποστολής Μίχαελ Κίπερς, τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό των επόμενων προσεγγίσεων της Hera.

Κατά την ενημέρωση της ESA, το σκάφος παρατηρούσε τους δύο αστεροειδείς από απόσταση περίπου 25 έως 30 χιλιομέτρων. Χρησιμοποιεί προωθητήρες για να διατηρεί ελεγχόμενες διαδρομές γύρω από τα δύο σώματα, στο εξαιρετικά ασθενές βαρυτικό τους πεδίο.

Οι παρατηρήσεις γίνονται με μία ασπρόμαυρη κάμερα, το πολυφασματικό όργανο Hyperscout-H και τη θερμική υπέρυθρη κάμερα TIRI της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA.

Φωτ.: ESA

Πιο κοντά τον Δεκέμβριο – Δύο μικροδορυφόροι τον Ιανουάριο

Τον Δεκέμβριο η Hera προγραμματίζεται να πλησιάσει σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων, εξασφαλίζοντας εικόνες υψηλότερης ανάλυσης.

Τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται να απελευθερώσει δύο μικρούς δορυφόρους CubeSat, μεγέθους κουτιού παπουτσιών, οι οποίοι θα κινηθούν ακόμη πιο κοντά στους αστεροειδείς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσδιορισμός της μάζας του Διμόρφου. Σε συνδυασμό με τη μετρημένη αλλαγή της κίνησής του, θα επιτρέψει στους επιστήμονες να υπολογίσουν καλύτερα την αποτελεσματικότητα της πρόσκρουσης και να βελτιώσουν τα μοντέλα για μελλοντικές προσπάθειες εκτροπής άλλων αστεροειδών.

Φωτ.: ESA

Η επόμενη αποστολή στον Άποφι

Παράλληλα με τη Hera, η ESA αναπτύσσει σε συνεργασία με τη JAXA την αποστολή Ramses, για τη μελέτη του αστεροειδούς Άποφι κατά την κοντινή αλλά ασφαλή διέλευσή του από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029.

Ο Άποφις θα περάσει περίπου 32.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Η αποστολή θα εξετάσει πώς η βαρυτική επίδραση του πλανήτη μπορεί να μεταβάλει την περιστροφή, την επιφάνεια ή την εσωτερική δομή του.