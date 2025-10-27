Αποστολία Ζώη: Η 6ετία που την σημάδεψε «Δώσαμε οικογενειακώς αγώνα με τον καρκίνο»

Ένα δυναμικό comeback στη δισκογραφία έκανε η Αποστολία Ζώη με νέο τραγούδι που έχει τίτλο «Στερητικά» και με αυτή την αφορμή, έδωσε συνέντευξή στο «Secret» και μίλησε μεταξύ άλλων και για την απώλεια των γονιών της που της στοίχισε και κατέβαλλε μεγάλο αγώνα για να το διαχειριστεί και να βρει τις ισορροπίες στη ζωή της.

«Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε καθορίζουν και αλλάζουν την οπτική σου ακαριαία. Δυστυχώς, για εμένα ήταν μια εξαετία που με σημάδεψε και έχει να κάνει με τον αγώνα που δώσαμε οικογενειακώς με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου» είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Και εξομολογήθηκε: «Ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια και αβάσταχτα ψυχικά. Μου πήρε καιρό να βρω ισορροπίες και να διαχειριστώ την απώλεια και ακόμα κάνω συχνά την ενδοσκόπησή μου για εκείνα τα χρόνια. Εξάλλου, η απώλεια για εμένα ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της μιλώντας για το ίδιο θέμα είχε παραδεχθεί: «Την απώλεια καλούνται να την αντιμετωπίσουν όλοι οι άνθρωποι. Το άλλο κομμάτι είναι το τι παιχνίδια θα σου παίξει το μυαλό. Εμένα, στο δικό μου μυαλό, το ενοχικό μου έφτασε στο κόκκινο. Όταν έχασα τη μαμά μου, αισθάνθηκα ότι απέτυχα. Ίσως επειδή κάποια στιγμή έπρεπε να πάρουμε μια σημαντική απόφαση ως οικογένεια, αν θα επιλέξουμε πρώτα τις χημειοθεραπείες ή την επέμβαση. Με βάραινε πολύ καιρό ότι πήρα μια απόφαση που δεν βγήκε. Ο θάνατος της μητέρας μου είναι ένα τραύμα που δεν έχει κλείσει. Ακόμα προσπαθώ να βγω από το τραύμα. Το ότι αρρώστησε ο πατέρας μου το μάθαμε στο μνημόσυνο της μαμάς μου».