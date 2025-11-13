Αποστολία Ζώη: «Με σόκαρε ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη, ήταν ένας άγγελος»

Η Αποστολία Ζώη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την απώλεια της γυναίκας του Νότη Σφακιανάκη, τη διαμάχη που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του, καθώς επίσης και τον ρόλο που έπαιξε ο Τάκης Ζαχαράτος στο να μάθουν οι δικοί της ότι τραγουδάει σε νυχτερινό κέντρο!

«Ήταν τεράστιο ταμπού για την οικογένειά μου το γεγονός ότι τραγουδούσα και τα πρώτα χρόνια τους το κρατούσα κρυφό. Ο Τάκης Ζαχαράτος είχε έρθει σε ένα μαγαζί που δούλευα για να κάνει κάποιες εμφανίσεις και ο μαέστρος του κι εκείνος μου είχαν κάνει πρόταση να κατέβω στην Αθήνα. Ο Τάκης χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το θέλει, με βοήθησε να αποκαλύψω αυτό το μυστικό στους δικούς μου».

Οι συνεργασίες

«Στη μέχρι τώρα διαδρομή μου υπήρξαν διάφορες δύσκολες συνεργασίες για διαφορετικούς λόγους. Είτε γιατί μπορεί οι υπόλοιποι καλλιτέχνες να είχαν πρόβλημα μεταξύ τους κι εγώ να βρισκόμουν στη μέση, είτε μια συνεργασία να εξελισσόταν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που περίμενα. Δεν θέλω να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους ποτέ ξανά. Θα ήθελα, όμως, να συνεργαστώ με την Πέγκυ Ζήνα, τον Νίνο και τον Νότη Σφακιανάκη. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχω περάσει πολύ ωραία σε μία περιοδεία που κάναμε».

«Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου»

Η τραγουδίστρια σχολίασε τόσο τον χαμό της Κίλι Σφακιανάκη, όσο και την κακή σχέση που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του. «Ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη, ήταν ένα τεράστιο σοκ γιατί η γυναίκα αυτή ήταν αερικό, ένας άγγελος. Και όταν χάνεται ένας άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία, δεν έχει να κάνει ποιανού γυναίκα είναι. Είναι σοκαριστικό και ο τρόπος που μπορεί να έχει συμβεί.

Σε ότι αφορά την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διαμάχη με την οικογένειά του, είναι πολύ άσχημα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου πώς ξυπνάει κάθε μέρα και μπορεί να το αντιμετωπίσει ψυχικά».