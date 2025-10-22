Αποστολία Ζώη: «Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πέσει στα πατώματα;»

Η Αποστολία Ζώη μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική ασφάλεια που αναζητά στη ζωή της. «Μα, υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει περάσει από αυτό που λέμε στα πατώματα; Για εμένα τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά μου αρέσει να τα ζω στο έπακρο. Πάντα με πάνε μπροστά και με κάνουν να γνωρίσω τα όρια μου και αυτά που τελικά θέλω στη ζωή μου από μια πιο ώριμη οπτική γωνία. Το συναίσθημα δεν θέλει εκπτώσεις, αλλιώς δεν ζεις τη ζωή σου στο έπακρο. Φυτοζωείς. Κι εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ τα μέτρια».

φωτογραφία NDP

«Συναισθηματική ασφάλεια»

Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας άντρας για να είναι ο ιδανικός σύντροφος; Η Αποστολία Ζώη λέει χαρακτηριστικά: «Το Νο1 ένα για εμένα -που είναι σε μεγάλη έλλειψη στην αγορά των singles στις μέρες μας- είναι η συναισθηματική ασφάλεια που σου προσφέρει ο σύντροφος σου. Είμαι άνθρωπος που θέλω να γνωρίσω τον άλλον και να αναπτυχθούν τα συναισθήματα μου μέσα από την ανθρώπινη επαφή. Οπότε δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο εξωτερικό χαρακτηριστικό που μπορεί να με εντυπωσιάσει.

Η αφοσίωση, η συνέπεια και το να ξέρει ο άλλος τι θέλει και να το διεκδικεί για μένα είναι η μεγαλύτερη γοητεία. Φυσικά όλα αυτά όταν υπάρχει ερωτική έλξη και από τις δύο πλευρές, αλλιώς μόνο φίλοι».

Είναι... τάφος

Η Αποστολία αποκάλυψε επίσης και το ότι η εμπιστοσύνη είναι το σημαντικότερο πράγμα που επιθυμεί στις σχέσεις της. «Το θέμα της εμπιστοσύνης για μένα είναι θεμέλιο στη ζωή μου. Υπάρχουν πράγματα που μου έχουν εκμυστηρευτεί τα οποία θα πάρω μαζί μου στον τάφο μου. Είμαι αυτός ο άνθρωπος και τέτοιους ανθρώπους έχω γύρω μου».