Απόστολος Χρήστου: «Στην Ελλάδα ένας αθλητής δεν λύνει το πρόβλημά του με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο»

Για την ηρεμία που του προσφέρει το νερό, αλλά και το πώς θέλει να συνεχίσει την αθλητική του πορεία μίλησε ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Απόστολος Χρήστου, που βρέθηκε στον καναπέ της Αθηναΐδας Νέγκα, στην εκπομπή του Action 24, «Καλύτερα Αργά».

«Μέχρι 7 χρόνων δεν ήξερα να κολυμπάω στη θάλασσα! Οι γονείς μου με πήγαν κολύμβηση επειδή μου είπαν ότι πρέπει να μάθω να κολυμπάω. Περίπου στα 12-13, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στην προπόνηση άρχισα να πηγαίνω πολύ καλά στους αγώνες, οπότε κατάλαβαν οι γονείς μου ότι μπορώ να φέρω καλά αποτελέσματα, αν υπάρχει και ένα σωστό background προπονητικά. Ξεκινάς μια επένδυση ουσιαστικά. Δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα με την πρώτη, όπως αν έχεις και μια επιχείρηση, δεν μπορείς να περιμένεις απ’ την αρχή έσοδα και πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάνεις μια επένδυση, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τον εαυτό σου και με τις δυνάμεις σου. Και ουσιαστικά προσπαθείς να πετύχεις κάτι το οποίο θέλεις εσύ και έχεις θέσει στόχο στον εαυτό σου. Οπότε ουσιαστικά κάνεις μια επένδυση για σένα και δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Θεωρώ πως το κολύμπι είναι μια στιγμή ελευθερίας, γιατί ειδικά άμα ξέρεις κολύμπι και επιπλέεις και είσαι πολύ καλά πάνω στο νερό, είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα και είναι και όμορφη σιωπή που έχει μέσα το νερό, δηλαδή μπορεί μέσα στη μέρα να έχεις μια δύσκολη καθημερινότητα με φασαρία στη δουλειά, πίεση, πολλές συνομιλίες με συνεργάτες και ανθρώπους, αλλά μέσα στο νερό δεν ακούς τίποτα. Οπότε θεωρώ πως προκαλεί μια πολύ όμορφη ηρεμία».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες

«Ήξερα ότι θα δεχτώ αντεπίθεση από τους άλλους αθλητές και θα φτάσω κοντά στον τερματισμό μαζί τους, αλλά το ότι θα έχω και μετάλλιο δεν το περίμενα με τίποτα! Ήταν τόσο ακραίο συναίσθημα και έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η εβδομάδα στο Παρίσι, που ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Όταν το ονειρευόμουν πολλά βράδια πριν κοιμηθώ, δεν το είχα σκεφτεί καν έτσι ότι θα έρθει ό,τι θα συμβεί, δηλαδή είναι ένα ακραίο σενάριο που εξελίχθηκε. Και αλήθεια είναι πως στο τέλος το κάνει πιο γλυκό και πιο όμορφο και σου μένει ανεξίτηλα στο μυαλό, αλλά για να φτάσεις μέχρι εκεί είναι λίγο επίπονη η διαδικασία, ψυχολογικά.

Δεν ξέρω αν θα με αξιώσει ο Θεός να έχω χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι ξέρουμε ότι το να φτάσεις στην κορυφή είναι πιο εύκολο από το να διατηρηθείς στην κορυφή. Σίγουρα θέλω να είμαι σε καλή κατάσταση στο Λος Άντζελες, σε 2,5 χρόνια από τώρα και δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά αυτή η διοργάνωση. Εγώ θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να αντιμετωπίσω την κούρσα χωρίς άγχος και χωρίς λάθη και γνωρίζοντας πάντα ότι έκανα ό,τι καλύτερο που μπορούσα, ας έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα έτσι πίστευα και με βοηθάει και αυτό το συγκεκριμένο mindset».

«Όποιον κύκλο ανοίγω, θέλω να τον κλείνω»

«Έχω υποστεί φθορά, δεν μπορώ να το κρύψω και δεν έχω και λόγο να το κρύψω, γιατί είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια και ψυχική και σωματική, οπότε όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα με έχει φθείρει λίγο. Η αλήθεια είναι πως πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά μεταβατική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σκέφτηκα αρκετές φορές να τα παρατήσω, αλλά μετά πάλι γύριζα στο ότι είναι κάποια χρόνια τα οποία μπορώ ακόμα να προσφέρω στον ελληνικό αθλητισμό και στην ελληνική κολύμβηση.

Τα πηγαίνω καλά στην προπόνηση και στους αγώνες, οπότε δεν θα ξανά έρθουν αυτά τα χρόνια πίσω. Είναι κρίμα να τα παρατήσω, γιατί όταν μεγαλώσω θα πω κοίτα να δεις μπορούσες να συνεχίσεις άλλα δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορούσες. Γενικότερα στο μυαλό μου εγώ έχω το μότο ότι με ό,τι καταπιάνομαι, όποιον κύκλο ανοίγω, θέλω να τον κλείνω και να ξέρω πως έκανα ότι καλύτερο μπορούσα, έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και εξάντλησα κάθε ενδεχόμενο εξέλιξης ή επιτυχίας που μπορεί να έχω».

«Σίγουρα θα χρειαστεί να δουλέψω»

«Κάνω ένα ερασιτεχνικό άθλημα, το οποίο δεν θα με αποκαταστήσει επαγγελματικά. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ή γενικότερα ο επαγγελματικός αθλητισμός που ζεις από αυτό και μετά. Σίγουρα θα χρειαστεί να δουλέψω και γι’ αυτό τέλειωσα και τη σχολή μου για να έχω επιλογές γιατί πρέπει να έχω μια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ημερομηνία λήξης στο άθλημα. Στην Ελλάδα δεν θεωρώ πως λύνεται το πρόβλημα με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Όσο τα πηγαίνεις καλά υπάρχει επιβράβευση και από το κράτος, υπάρχουν και χορηγοί με ιδιωτική πρωτοβουλία».