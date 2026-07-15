Απόστολος Γκλέτσος: «Εγώ τον έρωτα τον είχα πάντα σε δεύτερη μοίρα στη ζωή μου»

Έχει ενδιαφέρον να ακούς τον Απόστολο Γκλέτσο να μιλάει, ειδικά για τον έρωτα και τις προσωπικές του σχέσεις γιατί πάντα έχει κάτι να πει που θα συζητηθεί.

Το τελευταίο διάστημα ο ηθοποιός είναι και πάλι ερωτευμένος με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, μια γυναίκα με την οποία είχαν σχέση και στο παρελθόν, αλλά δεν τους βγήκε. Φαίνεται μάλλον πως το πλήρωμα του χρόνου ήταν με το μέρος τους.

«Εγώ τον έρωτα τον είχα πάντα σε δεύτερη μοίρα στη ζωή μου. Τον συναισθηματικό όρο και την ουσία του έρωτα, τον είχα λίγο παρακατιανό», είπε στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Ζω καλά» που θα προβληθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στον ΣΚΑΪ.