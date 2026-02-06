Απόστρατοι: Ίδια πόλη, λίγα τετραγωνικά αλλά... πολλά οδοιπορικά

Πολλές φορές όταν διαβάζω μια είδηση, κάτι με πιάνει και αρχίζω τα τηλέφωνα. Ειδικά όταν αυτό που διαβάζω, με εντυπωσιάζει είτε θετικά είτε αρνητικά, και κυρίως όταν δεν το έχω ξανακούσει.

Κάπου λοιπόν, έπεσε το μάτι μου σε διαμαρτυρία ορισμένων απόστρατων σχετικά με την τεκμηρίωση του τόπου οριστικής εγκατάστασης των στελεχών για τουλάχιστον έναν χρόνο και τα οδοιπορικά που παίρνουν.

Και όταν τηλεφώνησα για να μάθω τι γίνεται, με αυτά που άκουσα παραλίγο να μου πέσει το ακουστικό από το χέρι. Μου είπαν, ότι το ΓΕΕΘΑ αποφάσισε να κάνει ελέγχους και έπιασε…λαβράκια.

Μου εξήγησαν πως το ποσό που δίνεται εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση της μόνιμης κατοικίας. Και κάπου εκεί διαπιστώθηκαν, για να το πω κομψά, ανακρίβειες και αναντιστοιχίες στις υπεύθυνες δηλώσεις. Και για να μην κάνω μεγάλο πρόλογο, μεταξύ πολλών άλλων, εκατοντάδες απόστρατοι βρέθηκαν να δηλώνουν μόνιμη κατοικία σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας.

Στην ίδια πόλη! Ακόμη και περιπτώσεις οικογενειών σε σπίτια…15 τετραγωνικών!

Τελικά, αποδείχθηκε ότι ο δηλωθείς τόπος μόνιμης κατοικίας δεν συνάδει με την πραγματική παραμονή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται αχρείαστα οι δημόσιοι πόροι και να δημιουργούνται αισθήματα αδικίας μεταξύ των στελεχών που τηρούν πράγματι τις προϋποθέσεις και αποτελούν την πλειοψηφία.

Και το ΓΕΕΘΑ αποφάσισε να αναλάβει δράση. Πλέον, μπαίνουν συγκεκριμένα κριτήρια, με περισσότερα δικαιολογητικά όπως μίσθωμα που θα αναγράφονται συγκεκριμένα τετραγωνικά, λογαριασμός της ΔΕΗ με συγκεκριμένες κιλοβατώρες που αντιστοιχούν σε μηνιαία κατανάλωση ρεύματος των ατόμων που ζουν στο σπίτι και πολλά άλλα. Τέλος καλό, όλα καλά, και κάθε «κατεργάρης» στο…κεραμίδι του.