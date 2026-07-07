Αποσύρεται από υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες ο Μιχάλης Τζελέπης - Η ανακοίνωσή του

Την απόφασή του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες γνωστοποίησε ο Μιχάλης Τζελέπης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Όπως αναφέρει, θεωρεί ότι ένας σημαντικός κύκλος της πολιτικής του διαδρομής ολοκληρώνεται. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στο ΠΑΣΟΚ ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Τζελέπη

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή και την πολιτική που καλείσαι να κοιτάξεις πίσω με ευγνωμοσύνη.

Μετά από εννέα εκλογικές αναμετρήσεις και δύο κοινοβουλευτικές θητείες, αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να μην είμαι υποψήφιος.

Η πολιτική υπήρξε για μένα σχέση εμπιστοσύνης, ευθύνης και καθημερινού αγώνα.

Ξεχωριστό κεφάλαιο υπήρξε η ενασχόλησή μου με τον πρωτογενή τομέα και το συνεταιριστικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, αφήνοντας μια εθνική συλλογική προσφορά.

Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος της πολιτικής μου διαδρομής. Δεν ολοκληρώνεται, όμως, η παρουσία και η συμμετοχή μου.

Από τη θέση μου ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ως ενεργός πολίτης, θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή, με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον για την κοινωνία και την πατρίδα.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσοι συμπορεύτηκαν μαζί μου σε αυτή τη διαδρομή: την οικογένειά μου,τους συνεργάτες μου, τους φίλους, τους ανθρώπους της παράταξης, αλλά πάνω απ’ όλα τους πολίτες που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε υπάρξει χωρίς εσάς».