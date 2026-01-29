Αποσύρεται ασύρματο τηλέφωνο από την ελληνική αγορά με απόφαση της Επιτροπής Τηλεποικοινωνιών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) υιοθέτησε το μέτρο της απόσυρσης από την ελληνική αγορά του ασύρματου τηλεφώνου με εμπορική ονομασία N·INC VIP3686(26)CID, αγνώστου κατασκευαστή, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 1170/4, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/6279/24-11-2025).



Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-E-250319-20970), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς: α) την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α) και β) την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών (άρθρο 3.2).



Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά.

ΦΩΤΟ: ΕΕΤΤ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το εν λόγω ασύρματο τηλέφωνο με εμπορική ονομασία N·INC VIP3686(26)CID, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Δείτε τις αποφάσεις ανακλήσεων προϊόντων της ΕΕΤΤ.