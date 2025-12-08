Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ: Ηλεκτρικά λεωφορεία στις γραμμές 17 και 20 - Ξεκινούν τα νέα οχήματα

Παρελθόν αποτελούν από σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου τα τρόλεϊ 17 και 20, τα οποία αποσύρονται και αντικαθίστανται από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Πρόκειται για την αρχή της διαδικασίας απόσυρσης των τρόλεϊ, η οποία έχει προαναγγελεί εδώ και καιρό από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η πρώτη παρέμβαση για την αποξήλωση του δικτύου έγινε την Κυριακή (7/12) στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά.

Στις 10.30 το πρωί τα συνεργεία του υπουργείο Μεταφορών, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού, έκοψαν το πρώτο καλώδιο, ώστε σταδιακά να απομακρυνθούν από τους δρόμους και της Αθήνας.

Συνολικά, πρόκειται να αφαιρεθεί πάνω από το 70% του δικτύου, ενώ τα τρόλεϊ θα παραμείνουν σε ορισμένες κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, όπως στην Συγγρού, την Πατησίων, την Αλεξάνδρας, την Αχαρνών και τη Μεσογείων.