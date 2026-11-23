Η Χαλ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 της Μπράιτον, έχοντας για μια ακόμη φορά μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, με επτά αποκρούσεις, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του παρά την έντονη πίεση που άσκησαν οι φιλοξενούμενοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Φυσικά, η μεγαλειώδης εμφάνιση του διεθνούς γκολκίπερ δεν πέρασε απαρατήρητη από την Premier League, καθώς δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στο ματς κόντρα στην ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα.

Konstantinos Tzolakis was a MONSTER between the sticks for @hullcity against Brighton 👊 pic.twitter.com/xfgqketvcJ — Premier League (@premierleague) November 23, 2026

«Μία εμφάνιση παγκοσμίου επιπέδου»

Αμέσως μετά την νίκη της Χαλ επί της Μπράιτον που ήρθε με δύο τέρματα του Όλιβερ ΜακΜπέρνι, ο επίσημος λογαριασμός της Premier League στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε μήνυμα αφιερωμένο στον Έλληνα τερματοφύλακα, συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική λεζάντα: «Κωνσταντής Τζολάκης: Μία εμφάνιση παγκοσμίου επιπέδου».