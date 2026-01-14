Αποθέωσε τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Γουεμπανιάμα: «Μακράν η πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν σταματά να τρελαίνει τους φίλους του μπάσκετ είτε στο ΝΒΑ, είτε στην Ευρώπη όταν αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, της Γαλλίας. Αν και πολύ το ξεχνούν, ο Γάλλος σταρ πρόλαβε να δείξει το ταλέντο του και στα παρκέ της EuroLeague, αφού ο «Γουέμπι» αγωνίστηκε στη λίγκα με τη φανέλα της Βιλερμπάν.

Μετά το πρόσφατο παιχνίδι των Σαν Αντόνιο Σπερς απέναντι στους πρωταθλητές Θάντερ, ο Γουμπεανιάμα κλήθηκε να απαντήσει ποιο θεωρεί το πιο... θορυβώδες γήπεδο της Ευρώπης. Όπως τόνισε ο ίδιος, ξεχωρίζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των «πράσινων», χαρακτηρίζοντας το ΟΑΚΑ εντυπωσιακό.

«Το μέρος που ξεχωρίζει κατά την άποψή μου είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Δε νομίζω ότι γίνεται πιο εχθρική από αυτή. Υπάρχουν άλλες έδρες που είναι επίσης δυνατές, αλλά του Παναθηναϊκού είναι μακράν πιο εντυπωσιακή για μένα», ανέφερε ο Γουεμπανιάμα.