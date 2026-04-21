Αποθέωση από τη Βραζιλία για Ροντινέι μετά το γκολ στο ντέρμπι: «Γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό»

Το πρόσφατο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έδωσε αφορμή στα βραζιλιάνικα μέσα να ασχοληθούν με τον Ροντινέι. Ο δεξιός μπακ των «ερυθρόλευκων» σκόραρε στην αναμέτρηση και το TNT Sports Brazil έκανε ειδική αναφορά τόσο στο γκολ, όσο και στη γενικότερη παρουσία του στην Ελλάδα.



Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται ότι ο Βραζιλιάνος έχει συμπληρώσει 150 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αριθμός που δείχνει τη σταθερότητά του τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη σημασία του γκολ που πέτυχε, καθώς ήταν το τελευταίο της συγκεκριμένης αναμέτρησης, αλλά και το τελευταίο που σημειώνεται σε ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο.



Ο Ροντινέι μετρά συνολικά 9 γκολ και 27 ασίστ σε αυτά τα 150 παιχνίδια, έχοντας ενεργό ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού όχι μόνο αμυντικά αλλά και επιθετικά.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα:

«ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΝΤΙΝΕΙ! Ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού έχει φτάσει τα 150 παιχνίδια με τη φανέλα του ελληνικού συλλόγου και σκόραρε στο clasico κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και μια λεπτομέρεια: ήταν το τελευταίο γκολ του παιχνιδιού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε ντέρμπι, το αντίπαλο γήπεδο, το οποίο θα αντικατασταθεί από νέο γήπεδο.»