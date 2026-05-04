Αποθέωση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη από τους φίλους της Νότιγχαμ μετά την «τριάρα» επί της Τσέλσι

Άλμα... παραμονής παρά το βαρύ ροτέισον έκανε η Νότιγχαμ Φόρεστ, επικρατώντας εμφατικά με 3-1 της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για την 35η αγωνιστική της Premier League. Οι παίκτες του Βίτορ Περέιρα απέκτησαν απόσταση έξι βαθμών από την 18η Γουέστ Χαμ και αρχίζουν πλέον να σκέφτονται μονάχα τον επαναληπτικό απέναντι στην Άστον Βίλα, για τα ημιτελικά του Europa League.

Στο πρώτο παιχνίδι των «4», η Φόρεστ απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό επικρατώντας με 1-0 της Βίλα χάρη στο πέναλτι του Γουντ. Όπως είναι λογικό, η εξαιρετική φόρμα της ομάδας σε συνδυασμό με την ορθάνοιχτη προοπτική ενός ευρωπαϊκού τελικού έχουν φέρει χαρά στις τάξεις των φιλάθλων της Φόρεστ.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού κόντρα στην αγνώριστη Τσέλσι, οπαδοί της Νότιγχαμ αποθέωσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη έξω από το γήπεδο των «Μπλε», αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον σύλλογο.